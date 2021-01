Le premier mois de l’année atteint ses derniers jours et c’est pourquoi le service de streaming Netflix Il doit être renouvelé pour février avec de nouveaux films, après un janvier rechargé pour la plateforme où l’on voyait la portée des grandes productions. Comme prévu, nous aurons une grande variété entre le contenu actuel et les hits du siècle dernier.

La sortie de janvier la plus populaire pour Netflix était « Fragments of a Woman » avec Vanessa Kirby et Shia Labeouf, qui ont eu une participation controversée pour leurs actions sur et en dehors du film. Des films tels que «Papá por dos» et «Zona de Riesgo» sont également arrivés.

À qui Divulgacher Nous vous présentons la liste complète avec tous les films qui viendront en streaming en Amérique latine, que vous ne pouvez pas manquer, car nous aurons des longs métrages populaires et des découvertes qu’aucun spectateur ne devrait manquer.

+ Tous les films à venir sur Netflix en février 2021:

‘Karate Kid’ – 1er février

Après le succès de la série ‘Cobra Kai’, ceux qui n’ont pas vu ce qui s’est passé auparavant, auront l’occasion de le faire avec le film qui a donné lieu à la rivalité entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence.

‘Appelez-moi par votre nom’ – 1er février

Les dernières semaines n’ont pas été faciles pour Armie Hammer, après les accusations de cannibalisme, mais nous avons ici un grand film avec Timothée Chalamet, réalisé par Luca Guadagnino, qui a été nominé pour le meilleur film aux Oscars 2017.







‘Malcolm & Marie’ – 5 février

Le film original Netflix le plus attendu de février, avec Zendaya et John David Washington. Un cinéaste rentre chez lui auprès de sa petite amie après avoir célébré la première d’un film qui, espère-t-il, sera probablement un succès critique et financier. Mais la nuit prendra un tour lorsque des révélations sur leurs relations commenceront à faire surface, testant la force de leur amour.







‘Nouvelles du grand monde’ – 10 février

Le dernier film de Tom Hanks, réalisé par Paul Greengrass. Le capitaine Kidd guide la jeune Johanna, qui a été emmenée il y a des années par des Amérindiens, dans un voyage ardu.







‘Ne t’inquiète pas, je m’occuperai de toi’ – 19 février

Un drame policier réalisé par Rosamund Pike dans le rôle de Marla Grayson, une tutrice légale très réussie qui a un don particulier que tout le monde détestera: utiliser la loi à son avantage contre les personnes âgées.







‘The Danish Girl’ – 16 février

L’histoire du peintre Einar Wegener, interprétée par le lauréat d’un Oscar et star de «Fanastic Animals», Eddie Redmayne.







‘Retour vers le futur 2 et 3’ – 16 février

Ils sont partis récemment, mais ils sont revenus rapidement. Avec l’arrivée de ces suites, Netflix a à nouveau la saga complète des films avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd.

Autres films à venir sur Netflix en février 2021:

Plage noire – 3 février

L’ultimo Paradiso – 5 février

Balayeuses spéciales – 5 février

Grandes et petites femmes – 5 février

Le maître Yin Yang: le rêve de l’éternité – 5 février

point rouge – 11 février

L’amour au carré – 11 février

À tous les garçons: pour toujours – 12 février

crépuscule – 15 février

Twilight New Moon – 15 février

Crépuscule: Eclipse – 15 février

Twilight: Breaking Dawn (partie 1) – 15 février

Twilight Breaking down partie 2) – 15 février

Royaume du lever de la lune – 16 février

Scarface – 16 février

Parc jurassique – 16 février

Parc jurassique III – 16 février

Jurassic World: Jurassic World – 16 février

Mission Impossible: Suite – 20 février

Fou pour elle – 26 février

Sur la même vague – 26 février