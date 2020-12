Tous les événements Pokémon GO de décembre

Niantic a préparé une fin d’année riche en événements pour dire au revoir à 2020.

Décembre est le mois où nous disons adieu à un an et nous nous remplissons de bonnes résolutions pour affronter la suivante de la meilleure façon possible. Dans le domaine de Pokémon GO, Niantic a également préparé un adieu intense à 2020 avec de nombreux événements et de nouvelles apparitions de Pokémon encore jamais vus dans le jeu mobile.

Voulez-vous ne rien manquer et profiter au maximum du mois de décembre intense qui vous attend dans Pokémon GO? Continuez à lire, nous vous dirons absolument tout sur les événements de décembre dans le jeu des étoiles de Niantic.

Réunion de réalisation de recherche

Allons-y par parties et commençons par la récompense pour avoir terminé des enquêtes quotidiennement dans Pokémon GO. Au cours du mois de décembre, nous aurons comme récompense hebdomadaire après avoir collecté sept timbres pour Lapras ou Darumaka d’Unova. Ceux-ci apparaîtront au hasard jusqu’au 1er janvier 2021, quelle que soit la région dans laquelle vous jouez, donc obtenir l’un ou l’autre sera laissé au hasard. De plus, capturer l’un d’entre eux obtiendra un points d’expérience bonus.

Kyurem et Mega-Abomasnow pour des raids légendaires

Nous quittons un mois de novembre intense en termes de raids avec des changements constants dans les légendaires et le point culminant avec le retour du trio lacustre. En décembre, Kyurem prend le relais lors des raids de niveau 5 et sera disponible tout au long du mois.

Plus loin, Méga-Abomasnow Il fera son apparition dans Mega Raids, en remplacement de Mega-Blastoise.

Heures de Pokémon en vedette

Au cours du mois de décembre, et comme il est d’usage depuis plusieurs mois, l’heure du Pokémon présenté aura lieu le Mardi à 18h00 heure locale. Chaque mardi du mois, nous aurons un protagoniste différent avec son bonus correspondant.

Mardi 1 décembre 2020: Seel Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double d’EXP pour l’évolution de Pokémon.

Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double d’EXP pour l’évolution de Pokémon. Mardi 8 décembre 2020: Swinub il sera présenté et vous gagnerez le double de Stardust pour attraper des Pokémon.

il sera présenté et vous gagnerez le double de Stardust pour attraper des Pokémon. Mardi 15 décembre 2020: a Pokémon surprise Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double des bonbons pour attraper des Pokémon.

Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double des bonbons pour attraper des Pokémon. Mardi 22 décembre 2020: Ronfler Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double de Candy pour le transfert de Pokémon.

Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double de Candy pour le transfert de Pokémon. Mardi 29 décembre 2020: Snover Ce sera le point culminant et vous gagnerez le double d’EXP pour l’évolution de Pokémon.

Bonus d’expérience double

Dans le cadre de l’initiative Go Beyond, Niantic a mis en place un double bonus d’expérience dans Pokémon GO qui se terminera à la fin de décembre. Cela a été lancé à la recherche des entraîneurs atteindre plus facilement le niveau 40 et ainsi ils pouvaient concentrer leurs efforts sur la recherche des nouveaux niveaux disponibles dans le jeu.

De même, nous vous rappelons que ce mois-ci, le premier Pokémon de la région de Kalos arrivera également et que ce sera le premier des trois mois de la saison de célébration récemment lancée.](Https://45Secondes.fr/noticias/pokemon- go / season-of-the-Celebration-in-pokemon-go-when-what-includes-and-what-you-can-do)

