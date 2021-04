Tous les épisodes du faucon et du soldat de l’hiver sont maintenant en streaming sur Disney +

Après six épisodes pleins d’émotion et d’action,Le faucon et le soldat de l’hiver est arrivé à sa fin. La deuxième nouvelle série d’action en direct Marvel Cinematic Universe pour Disney + a atteint sa conclusion narrative. Qu’une autre saison se produise ou non reste en suspens, mais si c’est le cas, la finale de la saison a eu des implications majeures pour la série. Ainsi que l’avenir du MCU dans son ensemble, car nous avons maintenant un tout nouveau Captain America. Pour ceux qui attendent de découvrir les six épisodes dans leur intégralité, la première saison complète est maintenant diffusée sur Disney + pour les abonnés.

Avertissement: spoilers à venir pour Le faucon et le soldat de l’hiver saison finale. Procéder avec prudence. Épisode 5 Vérité laissé avec Sam Wilson (Anthony Mackie) vraiment confronté à son avenir après que lui et Bucky (Sebastian Stan) aient eu leur grande bagarre épique avec John Walker (Wyatt Russell). Après que Walker ait assassiné l’un des Flag Smashers en plein jour, ses jours en tant que notre nouveau Captain America ont été comptés. Sam avait auparavant abandonné le bouclier mais maintenant, il avait un choix à faire. Allait-il reprendre le flambeau? Allait-il utiliser le bouclier que Steve Rogers lui a donné à la fin de Avengers: Fin de partie?

Vérité conclu avec la formation de Sam, apparemment dans ce but. Bucky, avec l’aide des Wakandans, lui a également laissé un petit cadeau dans une mystérieuse mallette. La finale, intitulée Un monde, un peuple, n’a pas perdu de temps à nous montrer ce qu’il y avait dans la boîte. C’était la nouvelle tenue Captain America de Sam. Il a fallu la fonctionnalité de son costume Falcon et s’est mélangé à l’esthétique que nous avons appris de Captain America dans le passé. Sam a fait bon usage de la combinaison pour essayer d’empêcher les Flag Smashers d’exécuter leur plan dangereux et mortel.

Les yeux du monde étaient sur le nouveau Captain America alors que tout cela se déroulait. Une fois la poussière retombée, Sam a pu prononcer un discours passionné devant les sénateurs américains, avec des caméras de télévision captant le tout. Cela l’a rendu définitif; Sam Wilson est notre nouveau Captain America. Plus,when les crédits ont roulé, une carte intitulée est apparue qui se lit Captain America et le soldat de l’hiver. Cela semble impliquer que, si nous obtenons effectivement une deuxième saison, ce sera le titre. Il suivra Sam et Bucky dans une autre série d’aventures, cette fois en tant que Captain America et son copain super-soldat. Après la diffusion de la finale, il a été annoncé que Captain America 4 se déroulait officiellement.

Les événements qui se déroulent au cours de la première saison terminée ont été extraits directement des pages de Marvel Comics. Alors que Bucky a également tenu le rôle de Captain America dans le passé, Sam Wilson est devenu le héros il y a plusieurs années, obtenant finalement sa propre série, Captain America: Sam Wilson. Alors que Steve Rogers sera toujours Cap aux yeux de nombreux fans, ainsi qu’aux yeux de ceux du MCU, le monde a clairement besoin de quelqu’un pour remplir ces chaussures. Et Steve pensait que Sam convenait le mieux au rôle. Il a fallu un certain temps pour y arriver, mais le MCU a finalement rempli ce qui avait été mis en place à la fin de Avengers: Fin de partie. Le faucon et le soldat de l’hiver est maintenant disponible sur l’application de streaming Disney +.

