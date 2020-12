La Noël C’est l’une des dates préférées de millions de personnes dans le monde. C’est le moment idéal pour renouer avec la famille, profiter avec des amis et renouer avec notre enfant intérieur.

Mais tous les Noëls ne sont pas calmes et pleins de joie, certains peuvent être un véritable chaos, surtout si vous vivez Springfield et vous avez la peau jaune.

Contrairement à la spéciale Halloween, mieux connue sous le nom de La Casita del Horror, Les épisodes de Noël des Simpsons ne se produisent pas chaque année. C’est pourquoi il y a beaucoup moins de spéciaux de Noël, un total de 18 pour être exact, et en Divulgacher nous vous montrons chacun d’eux.







Tous les épisodes de Noël des Simpsons à regarder sur Disney Plus

Saison 1 – Épisode 1 – Les Simpsons rôtissent sur un feu ouvert

Saison 7 – Épisode 11 – Marge Be Not Proud

Saison 9 – Épisode 10 – Miracle sur Evergreen Terrace

Bart détruit le sapin de Noël mais ment et dit qu’un voleur a tout volé, mais bientôt le mensonge continuera de croître de plus en plus.







Saison 11 – Épisode 9 – Don de Maggie

Saison 12 – Épisode 8 – Le sens de la neige de Skinner

L’intrigue de l’épisode entier n’est en fait pas très de Noël. Cependant, à la fin du chapitre, il y a une grande référence à la fête.

Saison 13 – Épisode 6 – Elle de peu de foi

Lisa décide de ne pas fêter Noël parce qu’elle a changé sa croyance en bouddhisme.







Saison 15 – Épisode 7 – C’est la quinzième saison

Saison 17 – Épisode 9 – Histoires de Noël Simpson

Saison 18 – Épisodes 9 et 10 – Kill Gill

Saison 20 – Épisode 8 – Les brûlures et les abeilles

Comme l’épisode Skinner, celui-ci ne fait référence qu’à Noël au début, mais l’intrigue n’est pas liée aux vacances.

Saison 22 – Épisode 8 – Le combat avant Noël

Saison 23 – Épisode 9 – Vacances du futur passé

Saison 25 – Épisode 8 – White Christmas Blue

Saison 26 – Épisode 9 – Je ne serai pas à la maison pour Noël

Marge expulse Homer de la maison après qu’il soit resté avec Moe la veille de Noël.







Saison 28 – Épisode 10 – Le cauchemar après Krustmas

Saison 30 – Épisode 10 – C’est la saison des trente

Saison 31 – Épisode 10 – Bobby, il fait froid dehors

Saison 32 – Épisode 10 – Un Noël d’été à Springfield pour Noël

L’un des derniers épisodes diffusés de la série. Une chaîne de télévision décide de tourner un film de Noël à Springfield.