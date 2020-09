Tous les employés en quarantaine: à nouveau une épidémie de Corona dans une usine de viande

Déjà vu dans la transformation de la viande: une entreprise entière est à nouveau mise en quarantaine en raison d’une épidémie de corona. Cette fois, il touche le quartier et la ville d’Oldenburg. Comment le virus est entré dans l’entreprise – on ne sait pas. Mais il existe des indications sur la voie de l’infection.

Le district d’Oldenburg a mis en quarantaine les employés d’une entreprise de transformation de viande à Hatten après une épidémie de corona. Sur un total de 113 tests, 14 infections par le virus ont été trouvées, a annoncé dimanche le district. Sept personnes touchées vivaient dans le quartier d’Oldenburg, sept de plus dans la ville d’Oldenburg. “Le nombre d’infections est élevé par rapport à l’ensemble de la main-d’œuvre d’environ 140 personnes”, a souligné l’administrateur de district Carsten Harings.

Comme la séparation des employés n’est pas possible en raison du chevauchement des heures de travail et des conditions spatiales, une quarantaine de 14 jours a été imposée à tous les employés. Harings a déclaré que cela signifie que les opérations resteront en sommeil pendant cette période. Seuls les produits carnés encore en stock pendant le processus de production doivent être transformés en une seule équipe d’ici lundi. Aucune autre marchandise ne peut être livrée. Pour ce quart de travail qui n’a pas encore été effectué, une petite partie de la main-d’œuvre reçoit une soi-disant quarantaine de travail – cela signifie que les personnes touchées ne sont autorisées à quitter la quarantaine domestique que pour le travail spécifié et le temps nécessaire.

Selon les informations, les voies exactes de l’infection n’ont pas encore été déterminées de manière concluante. Il y a des signes de retour de voyageurs, ceci est actuellement à l’étude. Pour tous les employés en quarantaine, un nouveau test est dû après l’expiration du délai. Le travail ne peut être repris qu’avec un résultat de test négatif.