Tous les emplacements en jeu de Hitman 3 révélés avant la date de sortie du 20 janvier

IO Interactive a publié un aperçu de tous les emplacements à venir dans Tueur à gages 3 aujourd’hui. C’est totalement sans spoiler, mais vous donne une bonne idée de la taille et de la portée de Hitman, et de la façon dont le jeu emmène la franchise dans des directions nouvelles et intéressantes.

De Dubaï aux Émirats arabes unis à Dartmoor dans le sud-ouest de l’Angleterre, les lieux sont du monde entier et chacun est magnifiquement rendu dans le moteur Hitman. Cela met fin à la trilogie Hitman et célèbre également le 20e anniversaire de la franchise de jeux.

L’histoire s’ouvre à Dubaï, au sommet du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde. Située au-dessus des nuages, la première mission de Hitman 3 vous permettra de découvrir les vues de première main, de l’intérieur (et de l’extérieur) du pont d’observation au sommet du Burj.

Ensuite, Dartmoor. Vous ne pourriez pas avoir deux emplacements moins comme l’un l’autre. Le Dartmoor sombre et lugubre est une région de landes sauvages du sud-ouest de l’Angleterre, une région d’une beauté naturelle exceptionnelle et un lieu chargé d’histoire.

Hitman 3 vous emmène dans l’historique Thornbridge Manor, un bâtiment basé vaguement sur des lodges et manoirs existants disséminés dans le paysage clairsemé de Dartmoor. Le cadre est parfait pour un meurtre-mystère, qui est essentiellement la deuxième mission de Hitman 3, mais avec une torsion.

Ensuite, Berlin. La capitale de l’Allemagne est bien connue pour ses attitudes libérales, sa vie nocturne animée et son importance historique. À partir des instantanés montrés par IO, vous pourrez découvrir la multitude de Berlin dans la troisième mission. Sombre et graveleux, beau et historique.

Maintenant, pour quelque chose à des milliers de kilomètres: Chonqing, Chine. Cette mégapole de néons et de marchés alimentaires au niveau de la rue est le cadre idéal pour Hitman, et attendez-vous à ce que ce soit là où IO montre vraiment son moteur de jeu.

Dans l’avant-dernière mission d’Hitman 3, l’agent 47 se rend à Mendoza, en Argentine. C’est l’une des régions viticoles les plus connues au monde. Une région d’une beauté naturelle époustouflante, dominée par des montagnes lointaines, les vignobles animés sont un endroit chic à explorer.

Enfin, la dernière mission de la trilogie Hitman se déroule dans les chaînes de montagnes de la Roumanie, les Carpates. Un habitat naturel d’ours bruns et de loups, c’est un décor tout à fait dramatique pour la conclusion de l’histoire qui a duré trois matchs.

Hitman 3 est le dernier jeu de la trilogie World of Assassination et conclut l’histoire de l’agent 47 – au moins dans cet univers. Le jeu sort le 20 janvier.