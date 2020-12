Tous les emplacements Circle of Slaughter à Borderlands 3

Les défis de Circle of Slaughter dans Borderlands 3 sont difficiles, mais ils constituent un excellent moyen de récolter du butin et d’améliorer vos compétences. Ces défis impliquent de combattre des vagues d’ennemis dans une arène avec une bataille de boss à la fin. Il y a trois arènes Circle of Slaughter dans Borderlands 3 appelées Slaughterstar 3000, Cistern of Slaughter et The Slaughter Shaft. Si vous voulez jouer à ces défis, vous devez soit les trouver dans le jeu, soit rejoindre quelqu’un par matchmaking. Si vous jouez par matchmaking, vous ne pourrez pas choisir l’arène.

Tous les lieux du cercle des abattages à Borderlands 3

Voici tous les emplacements du Circle of Slaughter à Borderlands 3. Il y a trois emplacements sur les planètes Pandor, Promethea et Nekrotafeyo. Suivez notre guide ci-dessous pour savoir comment y accéder.

Citerne d’abattage

La citerne du massacre est la première arène, située dans le méridien Metroplex sur la planète Prométhée. Vous serez accueilli par un PNJ qui vous enverra dans la citerne du massacre pour une quête. Une fois la quête terminée, vous pouvez visiter le lieu autant de fois que vous le souhaitez.

Arbre d’abattage

Le puits d’abattage est près de la cale de Konrad sur Pandora. Vous devez vous rendre à un endroit appelé Last-Stand Yard, et vous verrez l’entrée. Cet emplacement a également un PNJ prêt à vous donner une quête.

Slaughterstar 3000

Slaughterstar 3000 est la dernière arène de la planète Nekrotafeyo. Son emplacement peut être difficile à trouver car il n’apparaît sur la carte que lorsque vous vous en approchez. Vous devez accepter une quête secondaire pour la déverrouiller. Acceptez la mission sur la carte et elle vous mènera au sanctuaire. Vous pouvez ensuite vous y rendre directement depuis le sanctuaire.

À quoi s’attendre

Chaque arène a cinq tours avec plusieurs vagues d’ennemis. Le premier tour n’a que trois vagues, tandis que les deuxième, troisième et quatrième tours ont quatre vagues. Le cinquième round a cinq vagues et un combat de boss.

Votre progression est sauvegardée à la fin de chaque tour, vous n’avez donc pas à recommencer depuis le début si vous mourez. Vous devriez stocker autant de munitions que possible, car les choses vont devenir difficiles.