Il y a tellement de choses à vivre Ninja Legends 2 que cela peut sembler intimidant pour un joueur qui commence le jeu pour la première fois. En fin de compte, vous avez besoin de pièces pour monter de niveau et découvrir le jeu complet. C’est là que les domaines de formation sont utiles.

Tous les domaines d’entraînement dans Roblox Ninja Legends 2

Voici un aperçu de tous les domaines de formation actuellement disponibles dans Ninja Legends 2. Ces zones d’entraînement sont un excellent moyen de gagner des pièces, des éléments et des fragments, ce qui améliorera plus rapidement votre personnage. Si vous souhaitez découvrir tout le contenu de Légendes ninja 2, vous devriez consacrer du temps aux zones d’entraînement.

Ancienne lame de maître

Vous trouverez le Ancienne lame de maître zone d’entraînement dans un coin éloigné du monde du Hub, où les planètes sont alignées les unes après les autres. Il est situé au à droite de Planet Chaos. Une fois que vous avez vu Planet Chaos, vous ne pouvez pas manquer cette zone d’entraînement, car une grande lame incandescente perce le sol.

Évolution requise: Chasseur d’âmes d’élite (4)

Boosts: x1,5 élément, x1,5 pièces (nécessite la vente automatique)

Vaisseaux spatiaux écrasés

le Vaisseaux spatiaux écrasés zone d’entraînement n’est pas trop difficile à trouver. Il est situé dans un autre coin du monde Hub, en particulier près du volcan. Si vous êtes en mesure de localiser un grand volcan rougeoyant avec de la lave coulant sur ses côtés, les vaisseaux spatiaux écrasés se trouvent directement à droite du volcan.

Évolution requise: Samouraï éveillé (5)

Boosts: x2 élément, +5 Pet Exp (toutes les 3 secondes)

En relation: Codes Roblox Ninja Legends 2 (janvier 2021) – Guides de jeu Pro

Zone de fusion d’âme

Situé dans un autre coin du monde Hub est le Zone de fusion d’âme. À ne pas confondre avec le grand volcan menaçant mentionné ci-dessus, cette zone d’entraînement ressemble, eh bien, à un bébé volcan! Vous pouvez trouver la zone Soul Fusion en localisant le cyborg élémentaire géant. Une fois localisé, cette zone d’entraînement est directement à droite.

Évolution requise: Maître des horizons mystiques (6)

Boosts: x3 pièces (nécessite la vente automatique), x2,5 élément, +5 éclats (toutes les 3 secondes)

Sanctuaire oublié

La zone d’entraînement la plus difficile à localiser est peut-être la Sanctuaire oublié. C’est la seule zone d’entraînement non située sur le monde Hub. Au lieu de cela, vous devez se téléporter sur la planète élémentaire, ce qui nécessite de découvrir la téléportation. Une fois à Planet Elemental, sauter à travers le trois boosts de pièces pour atteindre une île flottante lointaine. Cette île est l’endroit où réside le sanctuaire oublié.

Évolution requise: Gladiateur implacable (8)

Boosts: x5 pièces (nécessite la vente automatique), x3 élément, +8 éclats (toutes les 3 secondes)

Que sont les domaines de formation?

Les zones d’entraînement sont des emplacements qui multiplient spécifiquement vos éléments et vos pièces Ninja Legends 2. L’élément est la principale méthode pour obtenir des pièces. En fin de compte, vous avez besoin de pièces pour acheter des lames, des cristaux, des compétences et des évolutions qui, à leur tour, amélioreront votre personnage et vous permettront de découvrir tous les Ninja Legends 2 contenu. Puisque les pièces sont la principale devise de Ninja Legends 2, nous vous recommandons de consacrer beaucoup de temps à tous les domaines de formation. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous recevrez de bonus de la part des zones d’entraînement.

Vous cherchez plus gratuit Roblox récompenses? Nous avons une tonne d’autres goodies gratuits dans notre Roblox Publication des codes de jeu! Vous pouvez également obtenir un tas de trucs gratuits via notre Roblox Page des codes promotionnels.