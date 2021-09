Tous les détails sur le film Sopranos

Entre 1999 et 2007, l’une des séries télévisées les plus importantes a été diffusée. Les Sopranos a redéfini la manière dont le contenu était produit pour le petit écran et a commencé ce que l’on appelle l’âge d’or, où des œuvres telles que Des hommes fous ou Breaking Bad. Près de quinze ans après la fin de la fiction de HBO, Photos de Warner Bros. un film est sur le point de sortir qui fonctionnera comme une préquelle.

Le film, qui débarquera sur HBO Max au fil du temps, est l’un des plus attendus par les fans de la fiction dans laquelle il a joué. Jacques Gandolfini. Tony soprano Il apparaîtra à nouveau dans cette production, bien que non pas comme l’un des gangsters les plus puissants du New Jersey mais en voie de croissance, comme un jeune homme aux grandes aspirations. Ci-dessous, vous pourrez voir la bande-annonce et les détails les plus importants du film qui sera intitulé Les saints mafieux.







Ce que diront les saints de la mafia

Leslie Odom Jr. et Germar Terrell Gardner, parmi les acteurs du film. (IMDb)



Le film se déroulera à l’époque des émeutes de Newark au cours desquelles la mafia a traversé l’une des guerres les plus terribles pour le contrôle de la ville qui, à cette époque, était sous le commandement de la famille DiMeo. Situé entre les années 60 et 70, il montrera une partie des émeutes racistes survenues aux États-Unis qui se sont soldées par plus de 25 morts.

Au cours de la première saison de Les Sopranos, l’épisode « Down Neck » faisait référence à cette émeute et montrait quelques flash-back qui représentait la confrontation entre les Italiens et les Afro-Américains. À ce moment là, Tony Il n’était qu’un enfant alors il a probablement couru quelques années pour correspondre à l’âge de Tony qui a été vu dans la bande-annonce. La bande-annonce a également montré Dickie moltisanti, le père de Christophe Moltisanti et mentor de Tony.

Qui a fait le film Les Sopranos

James Gandolfini sera en esprit, main dans la main avec son fils James. (IMDb)



Michel Gandolfini, le fils de Jacques Gandolfini, sera chargé d’interpréter Tony soprano Ce sont les années de sa jeunesse. Le rôle de Dickie moltisanti ce sera la responsabilité de Alessandro Nivola, alors que Vera farmiga et Jon Bernthal seront les parents de Tony. Le reste de la distribution aura des personnages comme Leslie Odom Jr., Corey étole, Billy Magnussen, Michela De Rossi, Jean Magaro et Ray Liotta.

Dans les coulisses, plusieurs personnages qui faisaient partie de la série originale se démarquent, à commencer par le créateur de Les Sopranos, David chasse, en tant que scénariste avec Laurent Konner (également avec le passé dans la série). Alain Taylor réalisé ce film qui a été repris par le même chef décorateur que la série : Bob Shaw.

Quand sortira Los Santos de la Mafia ?

La date de sortie initiale devait être le 25 septembre 2020, mais en raison du déclenchement de la pandémie, c’était l’un des nombreux titres qui a été reprogrammé. Il y a quelques semaines, lorsque la bande-annonce officielle de Les saints mafieux, il a été révélé que le Les Sopranos sortira en salles à la fin du mois, le 30 septembre, 35 jours plus tard, il devrait atterrir dans HBO Max, ce serait donc sur la plateforme la première semaine de novembre.