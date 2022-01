Tous les détails du méchant incarné par Ethan Hawke dans Moon Knight

merveille

Ce lundi, la première bande-annonce officielle de la série avec Oscar Isaac est sortie. Ce sera la première première de Marvel sur Disney + pour ce 2022.

©IMDBLa série sera diffusée le 30 mars.

Dans ce qui a été un geste marketing très célébré par les fans du Univers cinématographique Marvel (MCU), le premier aperçu officiel de Chevalier de la Lune est sorti juste avec la première pleine lune de 2022. La série mettant en vedette oscar isaac deviendra celui qui lancera la franchise cette année dans Disney+ et sera composé d’un total de 6 épisodes où nous apprendrons l’histoire de ce super-héros particulier.

Il est à noter que Chevalier de la Lune ne sera pas seulement la première apparition dans Disney+ mais aussi qu’il marquera le début des sorties des MCU cette année, qui sortira plus tard sur grand écran avec Doctor Strange dans le multivers de Madnessjuste en mai. Le 30 mars verra le début de la série qui mettra en vedette un grand acteur dans le rôle du méchant. Ethan Hawke a été choisi par Kévin Feig et son équipe pour être l’antagoniste de cette histoire d’origine.

D’après ce qu’on pourrait savoir, le méchant de faucon Ce ne sera ni plus ni moins que Arthur Harrow. Peut-être que peu de gens ont ce personnage en tête et cela a à voir avec le fait qu’il n’a pas été vu autant dans les bandes dessinées de merveille. D’après ce que l’on pouvait voir dans l’avancée de Chevalier de la Lune, Herse se présente comme le chef d’une secte et cela pourrait être l’indice des chiffres qui auraient inspiré cette production de Disney+. Tout indique qu’un arc semblable à celui de la roi Soleil, un méchant qui a des pouvoirs pyrokinétiques, qui dirige une secte et se présente comme la réincarnation du dieu égyptien amon ra.

Qu’a t’il dit Ethan Hawke a propos? Au cours d’une interview qu’il a donnée une fois qu’on a su qu’il rejoindrait le MCU, l’acteur a déclaré qu’il y avait une influence très claire à penser à son méchant. « J’ai basé mon personnage sur David Koresh. Je suppose que ça marche. Je voulais conduire un Camero, tu sais ? Je ne sais pas si nous voulons que cela soit enregistré. Mais je dirai qu’il est la base, il a été une grande inspiration pour le personnage., a-t-il affirmé.

Qui était David Korseh, la figure qui a inspiré Ethan Hawke

David Koresh était le chef d’un secte davidienne et s’était présenté à ses fidèles comme le nouveau Jésus Christ. Il avait 15 épouses et son moment le plus connu est celui qui a déclenché l’une des pires tragédies aux États-Unis : le massacre de waco au texas. Il y a eu des allégations d’abus contre des mineurs et de possession illégale d’armes qui ont déclenché une confrontation entre les fidèles de Koresh et des agents américains qui, le 19 avril 1993, ont attaqué le ranch où ils se cachaient. Sur les 85 qui se cachaient, 76 sont morts, dont Koresh, dans un événement qui avait le FBI comme force principale de la loi et qui a été vu en direct à la télévision nord-américaine.

