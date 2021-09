Tous les détails du mariage de Lily Collins

Emilie à Paris ce fut un succès total sur Netflix. La série, créée le 2 octobre 2020, suit la vie d’Emily Cooper, une jeune responsable marketing de Chicago qui arrive dans une société de marketing à Paris pour donner sa perspective américaine. Protagonisée par Lily Collins, la bande n’avait que dix chapitres et sa deuxième saison bat déjà son plein.







Cependant, Lily Collins a pris une pause dans les enregistrements de Emilie à Paris Se marier. C’est que L’actrice vient d’annoncer qu’avec son partenaire, Charlie McDowell, ils se sont dit « oui » le 4 septembre dernier.. C’est via son profil Instagram que l’artiste a annoncé la nouvelle en assurant qu’elle n’avait jamais été aussi heureuse.

Dans une robe en dentelle à col montant et à manches longues de Ralph Lauren, Collins et McDowell, ils ont fait le grand pas à Dunton Destinations, un complexe de luxe paysager pittoresque du Colorado. Pour compléter le look et assortir sa tenue, la star de Emilie à Paris Elle a opté pour un maquillage et une coiffure très naturels en s’appuyant sur son styliste Georgy Russell et sa maquilleuse, Fiona Stiles.

Lily Collins a partagé ses photos de mariage sur Instagram.



C’était l’année dernière, plus précisément le 25 septembre, lorsque Lily a annoncé ses fiançailles avec le réalisateur. Et, après de longs mois de préparation, la fille de Phil Collins a marché dans l’allée. « Je n’ai jamais autant voulu être cette personne pour quelqu’un d’autre et maintenant je peux être ta femme. Officiellement, nous sommes l’un pour l’autre pour toujours. Je t’aime au-delà», a-t-elle écrit dans l’un de ses messages.

Le paysage de rêve dans lequel Lily Collins s’est mariée.



Tout à fait dans le style de Emilie à Paris, où elle était très sophistiquée mais fine à la fois, cette cérémonie semble avoir été très intime. D’ailleurs, la grande preuve en est l’annonce surprise de leur mariage, qui n’avait toujours pas de date publique. Malgré tout, il convient de noter que l’amour entre eux est évident puisque tous deux ont montré beaucoup d’affection dans leurs publications.