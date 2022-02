Tous les détails du documentaire que tourne Sean Penn sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine

célébrités

Sean Penn est l’un des acteurs et réalisateurs les plus importants d’Hollywood et l’un des plus audacieux. Maintenant, il s’est rendu en Ukraine pour documenter l’attaque russe. Apprenez tout sur le documentaire que l’artiste prépare et quand il a commencé à le planifier.

Les conflits de guerre semblaient n’être que pour un film du XXIe siècle, mais sans aucun doute, Russie Il s’est chargé de prouver le contraire. Il y a plus de 24 heures, le pays dirigé par Vladimir Poutine a confirmé des attaques militaires contre son pays voisin, Ukraine et le monde entier s’est arrêté. Avec un bilan de plus de 100 morts et des milliers de blessés, ce qui est déjà considéré comme la Troisième Guerre mondiale a des milliers de pays à bout, mais surtout la population de Kiev. Tel est ainsi Sean Pennle célèbre acteur et réalisateur hollywoodien s’est donné pour mission d’être l’un des rares à pouvoir capter cette dure réalité sur le petit écran.

Il y a quelques heures, il s’est avéré que Sean Penn avait voyagé à Ukraine con el fin de contar, en primera persona, lo que está sucediendo en la capital del país, la cual está bajo ataque.Y ahora, desde la Casa de Gobierno ucraniana confirmaron esta información y dejaron en claro que este viaje no es un oportunismo de dernière heure. Apparemment, la première arrivée de l’acteur dans le pays a eu lieu en novembre de l’année dernière pour se préparer au tournage.

À cette époque, Penn a rencontré les forces armées ukrainiennes pour en savoir plus sur la situation et les désaccords avec la Russie.. Pour cette raison, maintenant, à son arrivée cette semaine, il devait rencontrer le président, Volodimir Zelenski, et la vice-présidente, Iryna Vereshchuck. De plus, comme le rapportent les médias Newsweek il a également rendu visite à plusieurs journalistes locaux et à certains membres des forces armées ukrainiennes.

A tel point que, par le biais d’un communiqué, la présidence l’a remercié. « Le réalisateur est spécifiquement venu à Kiev pour filmer tous les événements qui se déroulent en Ukraine en ce moment et pour dire au monde la vérité sur l’invasion de notre pays par la Russie.», a commencé l’écriture de Zelensky. Puis il a ajouté : « Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l’Ukraine en Ukraine. Notre pays vous est très reconnaissant pour cette démonstration de courage et d’honnêteté.”.

Apparemment, le documentaire de Sean est réalisé en collaboration avec un groupe de production ukrainien qui l’aurait orienté dans le pays. « Sean Penn fait preuve d’un courage qui manque à beaucoup d’autres, en particulier les politiciens occidentaux. Plus il y aura de gens comme ça, de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent notre combat pour la liberté, plus vite nous pourrons arrêter cette odieuse invasion par la Russie.», ont-ils clôturé le communiqué depuis la maison du président.

Quant au documentaire, on ne sait toujours pas quel sera son format et où il sera diffusé. Pour le moment, il n’y a aucune information si le tournage a déjà commencé, s’il sortira une fois par semaine ou s’il sera diffusé en direct au fur et à mesure qu’ils sont filmés, puis le diffusera tous ensemble. L’information est incertaine et, pour l’instant, Sean Penn ne l’a pas commenté.

