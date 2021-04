Tous les détails de Downton Abbey 2

En 1927, la famille Crawley se prépare pour le jour le plus crucial de sa vie: l’arrivée de la reine Mary et du roi George V, qui visiteront leur abbaye dans le cadre de leur visite officielle. Et c’est ainsi que le film à succès est né Downton Abbey.

Écrit par Julian Fellowes, Downton Abbey Il est devenu non seulement un long métrage plein de drames, d’intrigues et de romance, mais aussi l’un des plus acclamés par la critique et des plus acclamés, avec 192 millions de revenus dans le monde. À tel point que, pour ne pas échapper au succès, la production vient de confirmer une suite.







En plus de la série, qui porte le même nom et est également écrite par Fellowes, Peter Kujawski (réalisateur de Focus Features) a annoncé que le tournage avait déjà commencé sur ce qui sera le deuxième volet. Mais la meilleure chose à propos de ce nouveau film est qu’il viendra avec toute la distribution originale, y compris la légendaire Maggie Smith.

Maggie Smith fera également partie de la suite. Photo: (IMDB)



Bien sûr, par le biais d’un communiqué de presse, le producteur a rapporté que rejoindre Downton Abbey 2 Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye et Dominic West. On ne sait toujours pas quel rôle joueront ces nouveaux personnages, mais ils compliqueront sûrement encore plus la vie de la famille Crawley.

Quant à la date de sortie, la société de production prévoit de la sortir dans les salles mexicaines en décembre. « Après une année pleine de défis, où beaucoup d’entre nous ont été séparés de leur famille et de leurs amis, il est gratifiant de penser que des temps meilleurs arrivent et que d’ici la fin de l’année, nous pourrons retrouver les personnages bien-aimés de Downton Abbey», A déclaré Gareth Neame, le producteur exécutif du film.