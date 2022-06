Tous les concerts attendus au Mexique pour mi-2022

MUSIQUE

Dua Lipa, Bad Bunny et Harry Styles ne sont que quelques-uns des artistes qui visiteront Mexico. Consultez la liste complète et sachez quand et où les voir!

© GettyBad Bunny, Dua Lipa et Harry Styles se produiront à Mexico.

La Musique Il transcende les frontières et relie tous les amoureux d’un même artiste à l’échelle mondiale. Sans le savoir, des personnalités importantes de l’industrie nous accompagnent quotidiennement de leurs chansons. Mais quand l’occasion se présente de les écouter en live, c’est incontournable. puis de spoilers on passe tout en revue concerts qu’ils atteindront Mexico dans la second semestre 2022 et que, sûrement, vous ne voudrez pas manquer.

Les artistes latins se sentent chez eux lorsqu’ils visitent le Mexique. Ce sera le cas pour Maluma, présenté en une seule journée au Palacio de los Deportes. Alors ça viendra mauvais lapin, le chanteur portoricain qui bat tous les records avec Un été sans toi et qui aura son moment pour le présenter en live au stade Azteca. Continuant avec la musique en espagnol, elle arrivera bientôt Rosalie avec la tournée de Motomami à l’Auditorium National.

Mais si vous vous considérez comme un amateur de chansons en anglais, vous aurez également la possibilité d’écouter vos chanteurs préférés. des groupes emblématiques comme Iron Maiden auront leur grande présentation, ainsi que l’ancien Beatle, Ringo Star, qui arrivera avec tout son groupe à Mexico. Si la musique pop est votre truc, vous aurez l’occasion de voir en direct Doua Lipa. Et si vous aimez les boys bands, il n’y a pas que Hermanos Jonasmais il y aura aussi les ex One Direction, Louis Tomlinson et Harry Styles. Consultez la liste ci-dessous!

+ Les concerts les plus attendus à Mexico

-Maluma

Lorsque? 10 juin

Où? Palais des sports

– Louis Tomlinson

Lorsque? 17 juin

Où? Pepsi Centre WTC

-Hermanos Jonas

Lorsque? 29 et 30 août / 1 et 2 septembre

Où? Arena Mexico

– Rosalie

Lorsque? 14 et 15 août

Où? Auditorium national

-Iron Maiden

Lorsque? 7 septembre

Où? Forum Soleil

-Dua Lipa

Lorsque? 21 septembre

Où? Forum Soleil

– Ringo Starr et son groupe All-Starr

Lorsque? 19 et 20 octobre

Où? Auditorium national

– Harry Styles

Lorsque? 24 et 25 novembre

Où? Forum Soleil

-Mauvais lapin

Lorsque? 9 décembre

Où? Stade aztèque

