Tous les changements de look de Jennifer Aniston

Dès le plus jeune âge, Jennifer Aniston voulait être actrice. Ce n’est pas par hasard. Ses parents se sont également consacrés à ce métier et il a réussi à se connecter très rapidement avec le monde de l’interprétation. À la fin du séquençage à New York, la ville dans laquelle il a grandi, il a déménagé à Los Angeles pour tenter sa chance. Bien sûr, même si elle a trouvé l’opportunité de sa vie, elle a travaillé comme télévendeur et même dans le courrier.

De 1989 à 1993, la chance d’Aniston n’a pas été bonne du tout. Bien qu’il ait obtenu quelques rôles mineurs dans des bandes dessinées, il n’a pas atteint l’élévation nécessaire pour se consacrer à 100% au jeu d’acteur. Il était sur le point d’oublier son rêve de devenir une star hollywoodienne jusqu’à ce qu’une audition change complètement sa vie. Oui, on parle de Amis, la série qui l’a fait Rachel Green en 1994 et dans la figure qu’elle est aujourd’hui.







27 ans se sont écoulés depuis ce premier épisode et les regards de l’actrice ont changé. Bien qu’elle ne soit pas caractérisée par des transformations radicales, elle a choisi de porter ses cheveux quelque chose de différent chaque année. Vue comment Jennifer Aniston a changé au cours de toutes ces années.

Le look de Jennifer Aniston change

7. Courte, mi-séparation et vagues

Jennifer Aniston en 2001 (Photo: Getty Images)



Pendant longtemps, Jennifer a porté ses cheveux bob avec du mouvement aux extrémités et une partie au milieu. En fait, c’est ainsi que nous avons rencontré Rachel Green et elle avait ce look dans les premières saisons de la série.

6. Ultra droit

(Photo: Getty Images)



L’actrice savait aussi porter ses cheveux très raides avec une frange latérale et très blonde. Quant à la longueur, il a continué à la garder la même que son style précédent.

5. Avec un mouvement naturel

(Photo: Getty Images)



Peut-être l’une des meilleures coiffures que Jennifer Aniston ait jamais portées dans sa carrière. Une coupe de cheveux très naturelle avec laquelle elle pourrait montrer ses vagues et ses traits du visage.

4. Une teinte plus foncée

(Photo: Getty Images)



Ce fut un changement assez remarquable pour Jennifer. Car, en plus, pour baisser le ton des cheveux et obtenir un brun plus proche des premiers épisodes de Amis Elle a également décidé de laisser ses cheveux beaucoup plus longtemps qu’avant et cela lui allait super bien. Il est revenu à cette couleur quand il a joué dans le film Gâteau, pour lequel il a reçu une nomination à la Globes dorés déjà Prix ​​SAG.

3. Bangs et mouvement

(Photo: Getty Images)



Juste avant de se séparer de Brad Pitt lors de la célébration des Golden Globes 2005, Jennifer est apparue avec un nouveau look. Bien qu’elle ait toujours été caractérisée par un front clair, cette fois, elle a encouragé une frange latérale et plus courte que la normale qui était incroyable.

2. Plus de bigoudis

(Photo: Getty Images)



Être déjà une star de la série HBO L’émission du matin, l’actrice portait ses bigoudis et la couleur plus foncée avec des reflets très sophistiqués dans la frange.

1. Le look classique

(Photo: Getty Images)



Début 2020, Jennifer a reçu le prix de la meilleure actrice au Prix ​​SAG et ce jour-là, elle portait l’un de ses looks classiques et peut-être celui avec lequel nous l’avons le plus vue: des cheveux très lisses, séparés sur le côté et dans des tons clairs.