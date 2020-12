Tous les bruits mignons de Baby Grogu ont été compilés dans une adorable vidéo Star Wars

Un fan passionné de Grogu a compilé certains des meilleurs sons de l’adorable bébé de The Mandalorian saison 2. C’est difficile à croire, mais le petit utilisateur mystérieux de Force a été présenté au monde il y a plus d’un an maintenant. Cependant, à Noël dernier, il était impossible de trouver des produits présentant « Baby Yoda », alias l’enfant. Afin de garder tout secret, Lucasfilm et Disney n’ont pas permis de faire du merchandising officiel avec sa ressemblance avant la diffusion du premier épisode, ce qui garantissait qu’il serait gardé secret jusqu’à ce que le monde le voie sur Disney + ensemble.

une compilation des bruits mignons de grogu 🥺 pic.twitter.com/E3OMt5Cvrz – polly ❦ (@djarinsoka) 22 décembre 2020

Tandis que Guerres des étoiles les fans ne pouvaient pas acheter de matériel sous licence officielle avec le visage de Grogu dessus, cela ne les empêchait pas de fabriquer le leur, ou de sortir par des produits contrefaits. Tout a changé au cours de l’été lorsque les premières vraies vagues de marchandises officielles sont arrivées, ce qui fait de ce Noël tout sur Grogu. Désormais, les fans peuvent découvrir presque tous les adorables sons de bébé qu’il a créés tout au long de ses aventures dans la saison 2 de The Mandalorian. En fin de compte, les petits gars ont été assez vocaux cette saison.

Il y a des images de lui se faufilant autour des œufs de la Frog Lady, se faisant attaquer par des araignées des neiges (Krykna), jouant un rôle de tonneau dans le Razor Crest, volant des biscuits, et bien plus encore. Ce n’est pas une vidéo complète à 100%, mais c’est une bonne minute de divertissement pour Guerres des étoiles les fans qui ne semblent pas en avoir assez de Grogu et à peu près tout ce qu’il fait. La saison 2 a commencé par montrer à quel point Grogu est espiègle et enfantin, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part des fans, en particulier en ce qui concerne la Frog Lady et ses œufs. Heureusement, le personnage s’est racheté à la fin de la saison.

Tandis que The Mandalorian La saison 2 a prouvé à quel point Grogu était un enfant, elle a également tease à quel point il était puissant avec la Force. Ahsoka Tano a fait ses débuts en live-action et a donné à Din Djarin l’endroit où emmener le jeune utilisateur de Force, notant à quel point il est puissant. Djarin a emmené Grogu dans un temple sur Tython, où il a utilisé ses pouvoirs de Force pour se connecter à d’autres Jedi de toute la galaxie.C’est ainsi qu’un Jedi légendaire a pu le retrouver et le mettre en sécurité. Quant à savoir où Grogu se présentera ensuite, cela n’est pas clair pour le moment.

Beaucoup de choses se sont passées l’année dernière. Baby Grogu est devenu le favori du monde Guerres des étoiles caractère, et The Mandalorian est également rapidement devenu un favori, beaucoup l’appelant la meilleure offre de la franchise depuis la trilogie originale. Bien que 2020 n’ait pas été si génial, nous avons reçu The Mandalorian saison 2 avec une tonne de nouveaux moments Grogu, que vous pouvez voir la plupart des ci-dessus, grâce à Twitter de Djarin Soka Compte.

