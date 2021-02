Mer des voleurs a commencé avec seulement deux navires: le Sloop et le Galleon. Il n’a pas fallu longtemps aux joueurs pour commencer à affluer des demandes pour une autre classe de navires pouvant accueillir des équipages de taille moyenne de deux ou trois. Le Galion était difficile à gérer avec un équipage de trois, et le Sloop ne pouvait pas gérer plus de Les développeurs du jeu ont entendu les cris de leurs joueurs et ont implémenté le Brigantin dans le jeu. Cependant, il y a maintenant trois configurations différentes à mémoriser!

Tous les bateaux de Sea of ​​Thieves: statistiques, mises en page et astuces

Chaque type de navire est différent, mais la variété offre des options pour plusieurs styles de jeu différents. Dans ce guide, nous allons passer en revue les statistiques et la disposition de base de chaque navire, ainsi que quelques conseils utiles. Pourtant, Avant que nous commencions, nous aimerions vous fournir une liste de terminologie nautique. Cette terminologie est fidèle au verbiage utilisé pendant la navigation et fournit finalement une direction plus précise que des mots instructifs généraux comme droite, gauche, arrière et avant.

Arc / Poupe: Le tiers avant du navire.

Arrière / quartier: Le tiers arrière / arrière du navire.

Faisceau: Le tiers central du navire (entre la proue et l’arrière).

Au milieu du navire: La partie de chaque niveau qui est entre la proue et l’arrière et entre bâbord et tribord.

Barre: La roue du capitaine qui dirige le gouvernail.

Port: Face à la barre, c’est le gauche côté du navire.

Tribord: Face à la barre, c’est le droit côté du navire.

Voile de misaine: La voile la plus proche de la proue.

Grand voile: La voile principale et la plus grande.

Nid de Corbeau: La plateforme en haut du mât.

Niveau supérieur / supérieur: Tout niveau qui voit le ciel et qui n’a pas de plafond.

Niveau moyen: Tout niveau entre le niveau inférieur et le niveau supérieur.

Niveau inférieur / inférieur: Le niveau le plus bas, généralement sous le niveau de l’eau.

Avec ces termes, vous devez avoir une compréhension générale des descriptions que nous fournissons pour l’emplacement des objets sur le navire. Chaque navire sera répertorié ci-dessous, ainsi que les emplacements respectifs de leurs objets.

Le sloop

Le Sloop est un petit navire pour les petits équipages de 1 à 2 joueurs. Il est agile et capable de faire des virages serrés à tout moment, sans trop de pause entre les différentes directions. Les joueurs experts peuvent contrôler un Sloop pour déjouer les plus gros navires et tirer sur eux tout en restant hors de portée de leurs canons!

Points d’interêts

Coffre de munitions: Quartier tribord de niveau intermédiaire.

Arsenal: Quartier tribord de niveau intermédiaire.

Brick: Poutre de port de niveau inférieur.

Barils de boulets de canon: Poutre de port de niveau supérieur.

Canons: Deux canons, niveau supérieur, poutre bâbord et poutre tribord.

Table du capitaine: Quartier portuaire de niveau intermédiaire.

Coffre à vêtements: Arc tribord de niveau inférieur.

Station de cuisson: Poutre de port de niveau inférieur.

Coffre d’équipement: Arc de niveau inférieur.

Baril de nourriture: Poutre de port de niveau inférieur.

Grog Barrel: Poutre de port de niveau inférieur.

Harpons: Deux harpons, niveau supérieur, arc bâbord et arc tribord.

Carte: Milieu arrière.

Cage pour animaux de compagnie: Quartier portuaire de niveau intermédiaire.

Coffre pour animaux de compagnie: Arc tribord de niveau inférieur.

Poulies de voile: Deux ensembles, niveau supérieur, quart bâbord et quart tribord.

Baril d’eau: Poutre tribord de niveau inférieur.

Baril en bois: Au milieu du navire de niveau inférieur.

Coffre de vanité: Arc de bâbord de niveau inférieur.

Statistiques

Équipage max: 2

Voiles: 1

Stock initial de Cannonball: 40

Stock initial de Firebomb / Chainshot / Blunderbomb: 4/4/4

Stock initial de banane: 16

Stock initial de planche de bois: 15

Piquets de cabestan: 2

Rotations des roues: 2

Des astuces

Naufrage: Bien qu’il soit beaucoup plus petit qu’un galion, il est plus difficile de couler un sloop. Les trous à l’arrière ne permettront que de petites quantités d’eau à l’intérieur. Il n’est pas facile de couler un Sloop si vous naviguez derrière. Pour cette raison, Sloops devrait essayer de rester devant les autres navires.

Agilité: Il est facile d’effectuer un virage à 180 degrés avec pratiquement aucun temps d’arrêt dans un sloop. Lâchez l’ancre lorsque les voiles sont en plein mât et que la barre est tournée complètement à droite ou à gauche. L’ancre étant facile à soulever avec une seule personne, vous pouvez effectuer cette manœuvre en moins de 15 secondes.

Le Brigantin

Coffre de munitions: Quartier tribord de niveau inférieur.

Arsenal: Quartier tribord de niveau inférieur.

Brick: Au milieu du navire de niveau inférieur.

Barils de boulets de canon: Quartier portuaire de niveau inférieur.

Canons: Quatre canons, niveau supérieur. Avant bâbord, poutre bâbord, arc tribord, poutre tribord

Table du capitaine: Quartier portuaire de niveau inférieur.

Coffre à vêtements: Poutre tribord de niveau inférieur.

Station de cuisson: Poutre tribord de niveau inférieur.

Coffre d’équipement: Poutre de port de niveau inférieur.

Baril de nourriture: Poutre tribord de niveau inférieur.

Grog Barrel: Poutre de port de niveau inférieur.

Harpons: Deux harpons, niveau supérieur, arc bâbord et arc tribord.

Carte: Arc de niveau intermédiaire.

Cage pour animaux de compagnie: Quartier tribord de niveau intermédiaire.

Coffre pour animaux de compagnie: Quartier tribord de niveau inférieur

Poulies de voile: Quatre ensembles, niveau supérieur. Poutre bâbord, quartier bâbord, poutre tribord, quartier tribord.

Baril d’eau: Poutre de port de niveau inférieur.

Baril en bois: Au milieu du navire de niveau inférieur.

Coffre de vanité: Poutre de port de niveau inférieur.

Statistiques

Équipage max: 3

Voiles: 2

Stock initial de Cannonball: 45

Stock initial de Firebomb / Chainshot / Blunderbomb: 6/6/6

Stock initial de banane: 16

Stock initial de planche de bois: 15

Piquets de cabestan: 3

Rotations des roues: 3

Des astuces

Compagnie des Trois: Le Brigantin est extrêmement difficile à gérer avec seulement deux joueurs. Il est fortement recommandé d’avoir un équipage de trois personnes.

Avoir un fixateur: Le Brigantin est considéré comme un canon de verre . Il est volumineux et difficile à manœuvrer, ce qui en fait une cible facile pour les boulets de canon. Cependant, il est facile pour deux personnes de le contrôler au niveau supérieur tandis qu’un troisième alterne entre les trous de fixation et l’aide au niveau supérieur. Il vaut mieux avoir une la personne se fait un devoir de savoir quand elle doit réparer un trou. Il n’y a que deux niveaux, donc le Brigantine est le vaisseau le plus facile à couler si vous ne faites pas attention.

Agilité: Le Brigantine est légèrement moins agile que le Sloop, mais beaucoup plus agile que le Galleon. En affrontant un Sloop, vous ferez bien mieux avec un Brigantin qu’avec un Galion.

Le galion

Coffre de munitions: Arc de niveau intermédiaire.

Arsenal: Arc de niveau intermédiaire.

Brick: Au milieu du navire de niveau inférieur.

Barils de boulets de canon: Quartier tribord de niveau intermédiaire.

Canons: Huit canons, niveau supérieur. 2 avant bâbord, 2 poutre bâbord, 2 avant tribord, 2 poutre tribord

Table du capitaine: Milieu arrière.

Coffre à vêtements: Arc de niveau intermédiaire.

Station de cuisson: Poutre de port de niveau intermédiaire.

Coffre d’équipement: Arc de niveau intermédiaire.

Baril de nourriture: Poutre de port de niveau intermédiaire.

Grog Barrel: Poutre de port de niveau intermédiaire.

Harpons: Deux harpons, niveau supérieur, arc bâbord et arc tribord.

Carte: Arc de niveau intermédiaire.

Cage pour animaux de compagnie: Quartier tribord de niveau intermédiaire.

Coffre pour animaux de compagnie: Quartier tribord de niveau intermédiaire.

Poulies de voile: Six sets, niveau supérieur. Avant bâbord, poutre bâbord, quart bâbord, arc tribord, poutre tribord, quart tribord.

Baril d’eau: Poutre de port de niveau intermédiaire.

Baril en bois: Quartier portuaire de niveau intermédiaire.

Statistiques

Équipage max: 4

Voiles: 3

Stock initial de Cannonball: 45

Stock initial de Firebomb / Chainshot / Blunderbomb: 6/6/6

Stock initial de banane: 16

Stock initial de planche de bois: 15

Piquets de cabestan: 4

Rotations des roues: 4

Des astuces:

Taille: Le galion est grand, tout comme ses voiles, il devrait donc appartenir à une seule personne d’informer le capitaine des obstacles potentiels devant eux. Cette personne devrait également être en charge du réglage des voiles.

Agilité: Le Galion est difficile à contrôler et prend beaucoup de temps à tourner. Si l’équipage veut effectuer un virage à 180 degrés, il faut au moins trois personnes prêtes à lever l’ancre. Sinon, ils ne bougeront plus pendant au moins une minute complète.

La vitesse: En raison de ses trois voiles, le Galleon a le potentiel de dépasser même le Sloop le plus agile. Si les voiles sont face au vent, ce sera le navire le plus lent. Si les trois voiles soufflent avec le vent, sa vitesse est inégalée.

Cela couvre les bases des navires en Mer des voleurs. Nous mettrons à jour ceci si / quand de nouveaux navires sont ajoutés ou que la disposition actuelle des navires change. Alors n’oubliez pas de revenir!

Si vous avez des informations supplémentaires ou des conseils, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire! Nous serions heureux de l’ajouter à la liste.

Vous voulez voir nos guides de pêche? Nous en avons un qui explique Comment cuisiner et vendre du poisson et un guide sur Prix ​​du poisson, temps de cuisson et emplacements!