Tous les avantages de jouer à Marvel’s Avengers sur PS4

C’est moins jusqu’au 4 septembre, le jour où Marvel’s Avengers sera officiellement mis en vente. Ce lancement est le premier AAA de la dernière ligne droite de ce 2020, donc l’attente qui l’entoure est assez grande. Ce titre promet d’apporter toute l’essence de Marvel à l’écran, nous permettant de profiter de nos héros préférés à la fois en compagnie de nos amis et dans l’intimité du mode solo.

Nous allons maintenant collecter les clés principales du jeu pour tous les utilisateurs qui décident de profiter de Marvel’s Avengers sur PS4. La console Sony bénéficiera d’ajouts divers et intéressants, que nous allons maintenant détailler avec une précision totale.

Jouez exclusivement avec Spider-Man

L’un des principaux avantages qu’auront les utilisateurs de PlayStation 4 et, à l’avenir, de PS5, est la possibilité de Profitez de Spider-Man en tant que héros exclusif dans Marvel’s Avengers. Le titre Square Enix recevra plus de héros gratuits au cours des mois suivant son lancement, mais ce sera sur les consoles PlayStation le seul endroit où vous pourrez profiter de votre voisin et ami Spider-Man.

Il y a beaucoup d’attentes dans la communauté pour l’inclusion de ce héros, car Spider-Man a un gameplay assez frappant et caractéristique. Il est possible que ce soit sans aucun doute l’un des meilleurs personnages que le jeu aura.

Contenu exclusif gratuit pour le jeu

Mais les utilisateurs de PlayStation apprécieront non seulement Spider-Man en tant que contenu exclusif, mais il y a encore plus d’avantages. Les joueurs PlayStation auront un accès exclusif pendant 30 jours à une tenue légendaire, une émote légendaire, un retrait épique et une plaque signalétique pour chaque super-héros, à la fois pour les initiales et pour celles qui seront introduites gratuitement à l’avenir.

Cela nous permettra profitez encore plus de chacun des héros gratuits qui viennent au jeu au fil des semaines.

Avantages pour les utilisateurs PS Plus

Il y a encore plus de surprises! Pour chaque super-héros ajouté au jeu après le lancement, y compris Hawkeye, tous les membres PS Plus recevront un lot gratuit contenant une tenue rare, une plaque signalétique et 100 crédits pour célébrer l’ajout d’un autre Avenger à la liste. Il y aura également un ensemble gratuit Mme Marvel disponible au lancement pour que les membres PS Plus se joignent à l’amour pour Kamala!

Ici tu peux Découvrez d’autres contenus exclusifs proposés par PlayStation Plus ce mois-ci pour les utilisateurs du service.

Mise à jour gratuite vers PlayStation 5 à l’avenir

Le jeu sera mis en vente le 4 septembre, avant le lancement de la nouvelle génération de consoles. Mais nous n’aurons aucun problème si nous avons en tête de passer à PS5, car en achetant le jeu sur PS4 nous aurons accès gratuitement à la future édition du titre sur PS5. De plus, Marvel’s Avengers profitera de la puissance de la PlayStation 5 pour introduire des améliorations graphiques intéressantes:

Meilleurs graphismes: “Merci au nouveau GPU [de PlayStation 5], nous avons réussi à augmenter la résolution des textures, à atteindre un niveau de détail et de rendu plus élevé, à améliorer l’occlusion ambiante, à améliorer le filtrage anisotrope et à ajouter une variété de fonctions graphiques, telles que des réflexions stochastiques de l’espace de l’écran grâce au contraste adaptatif ” assure le gérant.

“Merci au nouveau GPU [de PlayStation 5], nous avons réussi à augmenter la résolution des textures, à atteindre un niveau de détail et de rendu plus élevé, à améliorer l’occlusion ambiante, à améliorer le filtrage anisotrope et à ajouter une variété de fonctions graphiques, telles que des réflexions stochastiques de l’espace de l’écran grâce au contraste adaptatif ” assure le gérant. Deux modes de jeu: l’un améliorera le niveau graphique tandis qu’un autre maintiendra une performance stable de 60 FPS et une résolution 4K dynamique.

l’un améliorera le niveau graphique tandis qu’un autre maintiendra une performance stable de 60 FPS et une résolution 4K dynamique. Les avantages du SSD: cela réduira les temps de chargement à 1 ou 2 secondes. “Une fois l’optimisation terminée, le contenu se chargera instantanément et les joueurs pourront passer de mission en mission en toute transparence de n’importe où dans le monde du jeu. Et au fur et à mesure que vous vous déplacerez dans les airs avec Iron Man dans des environnements incroyables. Les textures et les maillages polygonaux détaillés et haute résolution seront instantanément rendus dans la meilleure qualité possible jusqu’à la ligne d’horizon “.

cela réduira les temps de chargement à 1 ou 2 secondes. “Une fois l’optimisation terminée, le contenu se chargera instantanément et les joueurs pourront passer de mission en mission en toute transparence de n’importe où dans le monde du jeu. Et au fur et à mesure que vous vous déplacerez dans les airs avec Iron Man dans des environnements incroyables. Les textures et les maillages polygonaux détaillés et haute résolution seront instantanément rendus dans la meilleure qualité possible jusqu’à la ligne d’horizon “. Plus d’améliorations grâce aux capacités de la console avec le son 3D et la technologie avancée DualSense.

grâce aux capacités de la console avec le son 3D et la technologie avancée DualSense. Le plus important: Les acheteurs de Marvel’s Avengers PS4 obtiendront la version PS5 gratuitement, avec toutes ses améliorations.

avec toutes ses améliorations. Les joueurs qui apprécient le titre sur PS5 pourront jouer en multijoueur avec ceux qui le font sur PS4 et vice versa.

Éditions sur le PS Store

BONUS DE RÉSERVATION

Quelle que soit l’édition que vous réservez, Tous les joueurs qui achètent le jeu sur le PS Store auront accès au contenu suivant:

Accès anticipé à la version bêta

Pack de tenues classiques Marvel

Plaque d’identification

Expression de Mme Marvel

Thème dynamique

édition standard

Cette édition comprend le jeu et des primes de réserve. Son prix officiel est de 69,99 €.

Edition numérique exclusive

Cette édition est exclusive au PS Store et comprend, en plus des primes de précommande, le contenu suivant:

1000 crédits pour personnaliser les super-héros

Plaque signalétique Mme Marvel

72 heures d’accès anticipé au jeu

Le prix officiel de cette édition sur le PS Store est de 79,99 €.

édition deluxe

Cette édition, en plus d’inclure tous les bonus de réservation, comprend le contenu intéressant suivant:

Pack de tenues d’obsidienne exclusif pour les 6 Avengers

6 plaques d’identification pour chien d’obsidienne

72 heures d’accès anticipé

Le prix officiel de cette édition sur le PS Store est de 89,99 €.

