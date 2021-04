L’anime est l’un des genres les plus populaires en ayant de belles histoires qui sont adaptées de sa version manga, comme ce que ces dernières années avec Dragon Ball ou Shingeki no Kyojin, qui culminera avec une deuxième partie d’épisodes en hiver japonais. Le service de streaming Netflix cherche à rester la meilleure plateforme au monde, et c’est pourquoi ce week-end dernier, ils ont publié toutes les productions qui s’additionneront pour cette année. Ne manquez pas la liste!

+ Tous les anime que vous verrez sur Netflix en 2021:

– Éden

– Invasion dans les hauteurs

– Godzilla: Point singulier

– Ainsi parlait Kishibe Rohan

– B: La succession de début

– Beastars

– Yusuke

– Le grand bidon

– Cage à insectes

– Amour de chat

– Edens Zero

– BNA

– Roi chaman

– Ciseaux Sept

– Sang de Zeus

– Les souvenirs d’Idhun

– Devilman Crybaby

– Carole et mardi

– Kabaneri de la forteresse de fer: la bataille d’un

– Record de Ragnarok

– Kakegurui

– Salut Score Girl

– Dorohedoro

– Busters de canon

– Dota: Sang de dragon

– Titans du Pacifique

– Violet Evergarden

– Le chemin du mari de maison

– Resident Evil: Ténèbres infinies

– Baki Hanma

– Spriggan

– Le Japon coule: 2020

– Castlevania

– Shiki Oriori: Saveurs de jeunesse

– Ultraman

– Little Witch Academia

– Baki

– Kengan Ashura

– Les sept péchés diaboliques: l’épreuve du dragon

– Carbone modifié: ré-gainé

– Aggretsuko

– Trese