Tous ces mobiles Samsung mettront à jour leur appareil photo avec ces nouvelles fonctionnalités de One UI 4.1

Il ne semble pas que Samsung va mettre à jour tous les téléphones Galaxy avec toutes les améliorations photographiques de One UI 4.1, alors nous vous expliquons ici quelles nouvelles viendront sur chaque smartphone.

Cela fait quelques semaines OneUI 4.1 Il a commencé son déploiement avec un bon nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment dans la partie photographique, même si la vérité est qu’il était attendu en février pour de nombreux appareils Samsung Galaxy. semble être retardé pour à peu près tout le monde ceux qui ne s’appellent pas Galaxy S22, S22+ ou S22 Ultra.

Maintenant, à travers la communauté Samsung, il semble que le géant sud-coréen soit sous le choc quelles nouvelles de l’appareil photo de votre dernier vaisseau amiral Ils arriveront avec One UI 4.1 dans le reste du catalogue Galaxycar pour des raisons matérielles, toutes les améliorations ne seront pas disponibles dans toutes les gammes et tous les terminaux.

Donc, comme nous l’ont dit nos collègues développeurs xda, la réalité est que Nous ne pouvons pas encore vous informer avec des dates plus précises à propos de l’atterrissage de cette mise à jour importante dans les principaux mobiles Samsung, mais nous savons quelles nouvelles arriveront sur chaque smartphonealors en ce moment nous les décomposons pour que vous écriviez ce que vous recevrez sous peu.

Ce sont les téléphones Galaxy compatibles avec l’application de photographie professionnelle de Samsung

Comme les fans de Samsung le savent déjà, la nouvelle version de One UI numérotée 4.1 comprend de nombreuses améliorations pour la photographie mobile qui ont été introduites avec le Galaxy S22et selon Communauté Samsung Voici la liste de tous les smartphones qui recevront chaque fonction :

Portrait en mode nuit : Séries Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note20, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip 5G.

: Séries Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note20, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Flip 5G. reconnaissance des animaux de compagnie : Séries Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note20, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE.

: Séries Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note20, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE. Positionnement de la lumière en mode portrait : Séries Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note20, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE.

: Séries Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note20, Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE. Téléobjectif dans les portraits vidéo : Série Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 et Galaxy S21 FE.

: Série Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 et Galaxy S21 FE. « Vue du réalisateur » améliorée : Série Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3.

: Série Galaxy S21, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3. Prise en charge de la vidéo professionnelle avec un téléobjectif : Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Fold2.

: Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S20 Ultra et Galaxy Z Fold2. Intégration Snapchat: la série Galaxy S21.

En plus de cette liste révélatrice de nouvelles spécifications et terminaux, dans la communauté Samsung Ils ont également posté ce tas de captures d’écran en coréen parfait montrant comment Samsung introduira One UI 4.1 lors de son déploiement dans le catalogue Galaxy, dont nous pouvons extraire quelques informations supplémentaires.

En fait, il est confirmé qu’il y aura certaines modifications de l’interface utilisateur des caméras Samsung, déplaçant par exemple l’option de « Prise unique » au menu Plus et le chemin « Doodle AR » au menu de zone AR.

Ils prévoient également que Samsung travaille sur le portraits de nuit avec capteurs téléobjectifsdes améliorations pour images haute résolution avec IA ou un nouveau fonction de cadrage automatique avancée qui débarquera en ce premier semestre 2022.

Samsung le confirme, la photographie mobile au pouvoir !

