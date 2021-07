Tournage dans un parc national : une fillette de 8 ans montre l’effet de la violence armée sur les enfants

Le week-end dernier, les fans des Nationals de Washington et des Padres de San Diego ont été ébranlés lorsqu’une fusillade a eu lieu en milieu de match juste à l’extérieur du Nationals Park à Washington, DC

La police sait maintenant que deux voitures ont été impliquées dans la fusillade qui a fait trois blessés, dont un fan.

Et bien que le tireur ne soit jamais entré dans le parc, tout le monde dans le stade devait suivre les protocoles actifs du tireur, se cacher sous leurs sièges et se cacher où ils pouvaient à l’abri.

Faris Nunn, huit ans, était l’un des nombreux enfants qui étaient au stade pour profiter du match de baseball, et ce qu’elle avait à dire lorsqu’elle a été interviewée par la journaliste locale Jess Arnold nous donne à tous matière à réflexion.

Nunn, qui est née et a grandi dans la région de DC, était assise à la troisième ligne de base avec ses parents et son frère cadet lorsqu’ils ont entendu les coups de feu.

« J’ai vu des gens regarder comme ça. Et je ne savais pas ce qui se passait jusqu’à ce que j’entende quelqu’un dire de sortir, alors j’ai juste commencé à passer sous le siège », a déclaré Nunn.

Lorsqu’Arnold lui a demandé comment elle se sentait, Nunn a répondu: « C’était mon deuxième tournage, donc j’étais en quelque sorte préparé, car je m’attends toujours à ce qu’il se passe quelque chose. »

Arnold a ensuite tweeté: « Un rappel sobre de ce à quoi beaucoup trop d’enfants à Washington sont confrontés quotidiennement. »

Pour beaucoup d’entre nous, il est inimaginable qu’une enfant de huit ans ait subi deux fusillades distinctes, sans parler de pouvoir expliquer ce qu’elle ressent si calmement.

Nous avons demandé à nos experts de YourTango d’évaluer comment le fait d’être au milieu d’une fusillade peut affecter les enfants plus tard dans la vie.

« Tout ce que vous ressentez est presque pour toujours, en particulier les traumatismes », nous a dit Keya Murthy, coach spirituel et de vie. « Vous supprimez les souvenirs et apprenez à vivre avec eux. »

« Chaque fois que vous ressentez un traumatisme ou que vous en êtes simplement témoin dans les nouvelles, le nouveau souvenir s’attache au souvenir passé et la charge associée à ce souvenir est amplifiée. Ce qui est stocké dans votre subconscient façonne votre système de croyances et affecte chaque décision que vous prenez. faire », dit Murthy.

Comme l’a dit Nunn, après avoir vécu la première des deux fusillades, elle se sentait déjà comme celles qu’elle « s’attend toujours à ce qu’il se passe quelque chose ».

Il est probable que son processus de pensée subconscient soit déjà en train de changer et de façonner ses croyances comme un moyen de la protéger d’un traumatisme potentiel à l’avenir.

La mère de la jeune fille, Lora Nunn, a déclaré à Arnold qu’un homme avait été abattu à l’extérieur de leur centre de loisirs du nord-est de DC en novembre, alors qu’ils se trouvaient dans un groupe de jeux pour tout-petits.

« Nous essayons juste de la rassurer que ce n’est pas normal, que personne ne la cible, que c’est … juste une période vraiment stressante en ce moment avec la pandémie », a déclaré Lora.

Des études montrent que les fusillades ont tendance à augmenter pendant l’été, et il a également été démontré que le stress lié à la pandémie contribue à une augmentation de la violence armée.

Nous sommes à un peu plus de la moitié de 2021, et c’est déjà l’une des pires années pour les fusillades depuis des décennies.

« Tout comme l’enfant d’un alcoolique peut devenir alcoolique ou abstinent, lorsqu’un enfant est témoin de violences armée, il peut posséder une belle collection d’armes à feu ou être un défenseur de la réforme de la loi sur les armes à feu et rester à l’écart de toute arme à feu dans son ensemble. la vie », dit Murthy. « Personne ne peut prédire dans quel sens le pendule oscillera. »

Il convient de noter que pendant l’interview, Faris n’a pas levé les yeux et se rongeait les ongles tout le temps.

Le Dr Tarra Bates-Duford, psychologue clinicienne en Caroline du Nord, explique : « Les enfants qui subissent ou sont témoins de violence peuvent avoir diverses réactions, telles que des troubles émotionnels intenses et continus, des symptômes dépressifs ou de l’anxiété, des changements de comportement, des difficultés d’autorégulation. , problèmes liés aux autres ou à la formation d’attachements, régression ou perte de compétences précédemment acquises, difficultés d’attention et scolaires, cauchemars, difficultés à dormir et à manger, et symptômes physiques, tels que courbatures.

Au moins, l’effusion de soutien et de sympathie pour la jeune fille sur les réseaux sociaux a été encourageante.

Aucun enfant ne devrait avoir à traverser ne serait-ce qu’une seule fois ce qu’il a déjà vécu deux fois maintenant.

