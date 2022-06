Tour d’horizon de la revue Jurassic World Dominion: finale digne d’une franchise ou raté égaré?

Les critiques de la suite très attendue, Dominion du monde jurassique, sont maintenant là. Alors, la finale de la franchise est-elle une conclusion digne ? Ou le jurassique série doit-elle simplement disparaître ? Eh bien, selon la réponse critique, c’est un peu des deux. Nous commencerons là où toutes les bonnes choses vont, avec les points positifs, car le critique de USA Today, Britan Truitt, a trouvé beaucoup à aimer dans Dominion du monde jurassique – qualifiant même la suite de la meilleure de la franchise depuis l’original emblématique de 1993.

« Bien que trop familier, Dominion possède tout ce que vous voudriez dans un film « Jurassique » et est le meilleur de la série depuis le film original de 1993. »

Rohan Patel de ComicBookMovie.com, quant à lui, a également trouvé beaucoup à aimer dans le retour de la menace des dinosaures, faisant l’éloge de son plaisir cinématographique d’été sans vergogne.

« Jurassic World: Dominion est un pur chaos de dinosaures, alimenté à 100% par la nostalgie et amplifié par l’action épique des dinosaures, ce qui en fait l’un des films les plus chaotiques et incontestablement amusants de l’été. »

Ben Kendrick de ScreenRant continue les applaudissements pour le jurassique suivi, trouvant le même plaisir dans les éléments les plus désordonnés du film.

« Jurassic World Dominion est une fin désordonnée mais amusante de la trilogie de la suite de Jurassic Park, qui boucle la boucle des thèmes de la franchise, des personnages et de la nostalgie. »

De nombreuses réactions à Dominion du monde jurassique faites référence à la nature chaotique du film, avec notre propre Julian Roman faisant mention du « scénario terrible », mais trouvant toujours de la valeur dans l’action déchaînée des dinosaures.

«Jurassic World: Dominion a un scénario terrible mais réalise une action passionnante alimentée par CGI. Mes problèmes sont atténués par la pure valeur de divertissement. Qui n’aime pas regarder un ptérosaure arracher un avion du ciel ? »

Ces sentiments se poursuivent avec Ian Freer d’Empire, qui déclare : «Dominion du monde jurassique est dispersé mais divertissant, offrant des décors amusants et familiers. Peter Debruge de Variety ajoute : « Des trois films « Jurassic World », « Dominion » est le moins idiot et le plus divertissant. Mais cela ne veut pas dire grand-chose.

Enfin, Neil Smith de Total Film a constaté que Dominion du monde jurassique des étincelles dans la vie lorsqu’il tente de faire quelque chose de différent, plutôt que de simplement piétiner le passé.

« Moins d’envoi triomphal que de rechapage passable, le Jurassic le plus récent ne s’approche du classique que lorsqu’il s’aventure en territoire inexploré. »

Tout le monde n’est pas satisfait Dominion du monde jurassique

Malheureusement, c’est là que s’arrêtent les aspects positifs, avec les réponses négatives à Dominion du monde jurassique venir épais et rapide. Joshua Rothkopf d’EW a estimé que même le retour des personnages hérités ne pourrait pas sauver la suite d’elle-même.

« Même avec le casting original à bord, il y a étonnamment peu de chimie ou d’humour, et le film fait des arrêts répétés pour souligner les valeurs familiales. »

David Crow de Den of Geek a même jugé nécessaire de comparer Dominion du monde jurassique à certains des pires blockbusters des années 90.

« Cela évoque moins la splendeur de Jurassic Park des années 90 que l’excès des catastrophes estivales des années 90 comme Wild Wild West ou Godzilla de 1998. »

Eric Eisenberg de CinemaBlend donne à Jurassic World Dominion un honteux 1,5/5 en disant: « Orchestrant deux intrigues fades et totalement déconnectées, Jurassic World Dominion réduit tous ses personnages hérités en feuilles de papier vierges parcourant les développements de l’intrigue. » Alors que Ross Bonaime de Collider évoque l’une des lignes les plus mémorables du classique de 1993, « Jurassic World Dominion est un travail épuisant, un héritage qui ne semble pas reconnaître d’où vient le pouvoir de cet héritage, et une idiotie globale qui imprègne chaque scène. Pour citer le Dr Malcolm, « C’est un gros tas de merde. »





En résumé, Chris Evangelista de Slashfilm évalue Jurassic World Dominion à seulement 4/10 avant de conclure :

« S’il vous plaît, laissez cette série s’éteindre. »

Réalisé par Colin Trevorrow et avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum et Sam Neill, Dominion du monde jurassique doit être publié le 10 juin 2022 par Universal Pictures.