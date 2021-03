Tour de France 2021 Dons le maillot jaune sur PS5, PS4

La simulation cycliste Le Tour de France 2021 pédalera sur PlayStation 5 et PS4 à partir du 3 juin, Nacon et Cyanide Studio s’associent à nouveau sur le «jeu vidéo officiel de la troisième compétition sportive la plus suivie au monde». C’est le libellé directement du communiqué de presse officiel – nous n’inventons pas cela!

«Recréant fidèlement le nouveau parcours qui démarre en Bretagne cette année, le Tour de France 2021 plonge les joueurs directement dans le peloton en tant que coureur dans l’une des meilleures équipes du Tour de France», lit-on dans le texte de présentation. «Adaptez votre stratégie pour atteindre vos objectifs: rejoignez l’échappée précoce pour remporter le maillot vert, exceller dans les étapes de montagne en devenant le meilleur grimpeur, ou économisez votre énergie pour le sprint final du dernier jour pour prendre le maillot jaune emblématique.»

Les ajustements et les changements apportés à la version de cette année incluent un mécanisme de récupération plus réaliste, un comportement de peloton avancé et des équipements d’un large éventail de marques. Il y aura également un mode My Tour repensé, avec «plus d’options de personnalisation et 89 étapes disponibles». Remplissez votre bouteille d’eau et regardez la première bande-annonce ci-dessus.