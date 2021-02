Toujours pour 2021. Le plus grand fabricant de téléphones mobiles au monde, Huawei prépare EV

Démonstration de l’intérêt que le secteur automobile émerge parmi les technologiques, la nouvelle qui est apparue, ce vendredi, que le chinois Huawei, une entreprise fortement implantée dans le domaine des smartphones, préparera également une offensive dans le secteur automobile , avec le lancement d’un véhicule électrique (EV). Et déjà pour 2021!

Sachant que c’est le pari de la société de technologie américaine Apple dans le domaine de la voiture sans conducteur, une annonce qui a fini par se traduire par l’entrée d’autres sociétés du genre, certaines plus grandes, d’autres plus petites, dans le développement, principalement, de l’électrique cars, aujourd’hui, est le premier fabricant mondial de téléphones mobiles et de smartphones, le chinois Huawei, qui, selon l’agence de presse ., s’apprête à revendiquer sa juste part dans ce domaine.

Selon la même source, Huawei travaille déjà sur ce qui sera sa première voiture – un véhicule électrique, dont l’arrivée sur le marché est prévue pour cette année!

C’était l’année 2015 et Huawei fêtait déjà un partenariat avec Audi, pour le développement de voitures connectées

Citant «des sources ayant une connaissance directe du sujet», . ajoute que Huawei est actuellement en pourparlers avec au moins deux constructeurs automobiles chinois pour prendre en charge la production de ses futurs véhicules électriques.

L’une de ces sociétés est Changan Automobiles, un constructeur automobile appartenant à l’État chinois, qui a actuellement un partenariat avec la société américaine Ford, pour la production, en Chine, du crossover électrique Mustang Mach-e.

Aux côtés de ce constructeur, Huawei a également des entretiens avec le groupe automobile BAIC et, plus précisément, avec sa filiale BluePark New Energy Technology, même si, concernant d’éventuels plans de production, rien ne peut encore être avancé.

Malgré les garanties données par des sources entendues par ., l’agence de presse a également entendu la position officielle du géant technologique chinois, qui a nié tout pari dans le secteur automobile, arguant que «Huawei n’est pas un constructeur automobile», bien que et «à travers les TIC ( technologies de l’information et de la communication), nous visons à être un fournisseur numérique de composants nouveaux et destinés à la voiture, permettant aux équipementiers (équipementiers d’origine) de construire de meilleurs véhicules ».

Apple a été l’un des premiers géants technologiques à entrer dans le secteur automobile

Même avec cette position officielle prise par Huawei, des sources entendues par . assurent que le projet technologique de la technologie devrait aboutir à la présentation d’un premier modèle électrique, toujours en 2021, avec l’avis général à traiter. Ce sera une proposition pour le grand public, et donc à un prix abordable.

«Les nouvelles et exigeantes restrictions américaines sur les semi-conducteurs pour Huawei étranglent lentement la société. Il est donc logique que cela se tourne vers des secteurs moins exigeants en termes de puces, afin de pouvoir maintenir les opérations », a déclaré à . Dan Wang, un analyste technologique du cabinet de recherche Gavekal Dragonomics.

