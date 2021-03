Toujours pour 2021. Le Groupe Volkswagen dévoile tout ce qui vient

Poursuivant une pratique établie de longue date, le groupe Volkswagen a mené ce mardi matin lors de sa conférence annuelle, au cours de laquelle il a fait connaître, non seulement l’impact de la pandémie COVID-19 sur ses activités en 2020, mais aussi tout ce qui était prévu pour lancement, d’ici la fin de 2021. Et, croyez le lecteur, les actualités ne manquent pas!

Incluse dans un document de 371 pages, cette offensive produit révèle ainsi tout ce que les différentes marques du groupe Volkswagen s’apprêtent à mettre à disposition tout au long de l’année 2021. Beaucoup de ces produits sont déjà attendus; d’autres, une vraie nouveauté.

Ainsi, à commencer par la marque Volkswagen, le document désormais rendu public confirme le lancement, plus tard cette année, de l’ID.5, le prochain modèle de la nouvelle famille de véhicules 100% électriques de la marque Wolfsburg, et qui devrait atteindre le Marchés européens, avec un nouveau «SUV coupé compact».

Volkswagen Nivus

Apparemment, ce nouveau SUV sera la version européenne de Nivus, une proposition basée sur la plate-forme MQB, dont le lancement sur le Vieux Continent était déjà attendu, dès sa mise en production dans l’usine du groupe automobile allemand, à Pampelune, Espagne.

Dans une année où le lifting de la Polo, sont encore confirmés, mais uniquement pour le marché géant qu’est la Chine, l’ID.4 Crozz et l’ID.4 X, en plus de l’ID.6. Depuis, en pensant exclusivement au marché non moins impressionnant de l’Inde, une nouvelle et différente version du Tiguan européen apparaît.

LIRE TROP

Volkswagen Nivus. Présentation officielle de la variante C-Coupe du T-Roc

Enfin et en pensant au marché des Amériques, le lancement, toujours en 2021, du SUV compact Taos, ainsi que du SUV moyen Tarek, en Russie.

Skoda centré sur Fabia et Kushaq

Passant à la Skoda tchèque, en tête de l’ordre du jour, toujours pour 2021, se trouve la nouvelle génération de Fabia, qui devrait atteindre les marchés européens avec la mise à jour à mi-vie du SUV Kodiaq.

Skoda Kushaq

Déjà pointé vers l’Inde, le petit crossover Kushaq apparaît, dont la présentation n’est qu’à quelques jours, et, même sans apparaître dans le document, il devrait également s’agir d’une variante de type Coupé GT, de l’Enyaq électrique.

Porsche s’est concentré sur le Taycan Cross Turismo, mais pas seulement…

En parlant de Porsche, 2021 est l’année où la marque Züffenhausen consacre une grande partie de sa force au lancement de son deuxième modèle 100% électrique, le Taycan Cross Turismo. Bien que, révèle le document, dans les bagages il y a encore une «évolution de produit» dans la gamme Macan, qui passera très probablement par le lancement de la version EV du SUV compact.

Porsche Taycan Cross: tourisme

Cependant, d’autres versions «polyvalentes et sportives» de l’emblématique 911 sont également en préparation, dont, selon le document publié ce mardi, la variante Safari tant attendue du modèle devrait faire partie.

Audi sur la vague électrique

Expérimentant l’impact électrique résultant du lancement du premier Gran Turismo 100% électrique à apparaître sur le marché, l’e-tron GT, Audi promet de continuer pour 2021 dans la même vague … électrique, à savoir, avec le lancement du long- attendait Q4 et -tron, qui promet également d’être rejoint par une variante PHEV du nouveau Q5.

Audi e-tron GT

Encore et intéressant, l’Audi Q5 e-tron déjà annoncé, une version 100% électrique du SUV le plus vendu de la marque Ingolstadt, n’est pas inclus dans le rapport de lancement du groupe Volkswagen pour l’année en cours.

Bentley aussi avec des nouvelles, Lamborghini au ralenti

Concernant les marques Bentley et Lamborghini, le document du groupe Volkswagen annonce l’intention de la marque britannique Crewe de présenter, même en 2021, la version hybride rechargeable de son SUV Bentayga, côte à côte avec un nouveau modèle PHEV. L’identité de qui, cependant, n’est pas révélée, suggérant qu’il pourrait s’agir d’une version électrifiée du Continental, ou du Flying Spur.

Bentley Bentayga

Dans le cas de Lamborghini, le reste de l’année est beaucoup plus détendu, puisque le document ne mentionne que le lancement, déjà effectué, de la Huracán STO.

ET, enfin et surtout, Bugatti …

Enfin, une référence à la plus grande surprise de toutes, notamment parce que, ces derniers temps, on a beaucoup parlé d’une possible connexion à Rimac – Bugatti.

Bugatti Chiron Pur Sport

Selon le document connu aujourd’hui, la marque Mölsheim ne continuera pas à voir comment la mode s’arrête, mais elle a déjà le feu vert pour aller de l’avant avec la création d’un autre nouveau membre de la famille Chiron en pleine croissance.

L’identité de cette nouvelle proposition étant toujours dans le secret des deueses, les récentes déclarations de Bugatti, clôturant l’ère du record, se sont toutefois terminées, prévoyant que cette nouvelle Chiron se concentrera sur d’autres domaines. La possibilité que le modèle puisse avoir un roadster n’est pas exclue, même si le constructeur a déjà refusé à plusieurs reprises la possibilité de pouvoir couper le toit de la Chiron.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂