Toujours pas de date de sortie sur Great Looking Little Devil Inside pour PS5

Little Devil Inside, le jeu d’aventure original qui a été annoncé pour la première fois pour une sortie sur PlayStation 5 lors de l’événement de révélation de la console, était le titre principal du dernier livestream State of Play de Sony. Le titre continue d’avoir l’air intrigant – un mélange de choix de joueur, de mécanismes de survie et de combats contre toutes sortes de monstres – mais nous toujours Je ne sais pas quand Little Devil Inside sortira. Tout ce que nous obtenons à la fin de la bande-annonce est un vague « 2022 ».

Il est difficile d’être enthousiasmé par un jeu qui n’a toujours pas de date de sortie confirmée, surtout lorsqu’il s’agit d’un jeu qui a été hors de vue du public pendant ce qui semble être un âge. Avec un peu de chance nous en entendons beaucoup plus sur Little Devil Inside le plus tôt possible.