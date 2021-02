Toujours le même jour; films sur les boucles temporelles

Sûrement à plus d’une occasion, ils auront ressenti un ‘Déjà vu». Ce sentiment d’avoir déjà vécu un moment précis de notre vie qui nous fait dire «j’ai déjà vécu cela». Comme beaucoup d’autres phénomènes inexplicables, le cinéma a su s’en servir pour créer un sous-genre dans lequel toute action se déroule dans une journée qui se répète encore et encore, que ses personnages en aient conscience ou non.

Non pas que ce soit un dispositif narratif souvent utilisé. Jusqu’à il y a quelques années, beaucoup pensaient que seulement « Jour de la marmotte«Il avait pu le faire sans tromper le public.

La sélection de films suivante utilise la ressource du «jour de répétition» comme celui qui ouvre les portes à des genres aussi disparates. Thrillers, slashers et séquences d’action rapides se dérouleront devant le spectateur dans des histoires qui parviennent à trouver des variantes ingénieuses de boucles temporelles qui se répètent sans aucun repos.

Joyeux jour de la mort (2017)

Curieuse combinaison de cinéma slasher avec de fortes doses d’humour noir. Un tueur masqué mystérieux tue une étudiante populaire le jour de son anniversaire. La jeune fille se réveille terrifiée de découvrir bientôt qu’elle est piégée en train de répéter le même jour et de mourir de manière de plus en plus brutale jusqu’à ce qu’elle puisse briser le shekel et découvrir son assassin.

Jessica Rothe fait une révision intéressante du trope de la classique «Scream Queen» pour nous donner un personnage qui, sous sa superficialité initiale, cache un personnage sagace prêt à se battre pour sa survie.

Code source (2011)

Après ses débuts impressionnants au cinéma avec «Lune», Duncan Jones il s’immergerait pleinement dans le cinéma d’action avec ce film dans lequel un train de la ville de Chicago souffre d’une attaque de terroristes. Jake Gyllenhaal joue le Capitaine Colter Stevens, un pilote de l’armée qui a été envoyé pour essayer de découvrir qui est responsable de cette attaque.

Sa conscience est transplantée dans le corps de l’une des victimes cinq minutes avant que l’explosion ne soit exécutée, ne comptant que sur ce court laps de temps pour recueillir suffisamment d’indices pour résoudre l’affaire, même si cela signifie répéter cette période encore et encore.

Les Chronocrimes (2007)

Le premier long métrage du cinéaste Nacho vigalondo dans lequel un homme tente de sauver une femme en danger d’un sujet mystérieux dont le visage est couvert de bandages. Son voyage le mènera à la rencontre d’un scientifique et de son étrange machine à remonter le temps, qu’il cherche à utiliser pour sauver la femme.

Et jusqu’à présent, on peut en parler sans tomber dans le spoiler. Il est impressionnant de voir comment le film compense son manque évident de budget grâce à son scénario qui, malgré sa simplicité, parvient à construire l’une des boucles temporelles les plus ingénieuses jamais présentées dans la science-fiction contemporaine.

Bord de demain (2014)

Adaptation gratuite du manga japonais « Tout ce dont vous avez besoin est Kiil». Le film prend un concept de base de « réveil, mort, répétition » au milieu d’une invasion d’une race extraterrestre apparemment invincible. Croisière Tom C’est un homme privilégié qui a réussi à échapper à tout type d’affrontement jusqu’au moment où il est envoyé sur les lignes de front, où il meurt le premier jour de combat.

Le soldat se réveille juste au matin de son premier jour de combat, découvrant bientôt que cette boucle temporelle apparente est liée à la supposée «invincibilité de ses adversaires», proposant d’utiliser cette nouvelle capacité contre lui.

Run Lola Run (1998)

Le choix de ce film est peut-être un peu délicat, car il n’y a pas de « boucle temporelle en soi », bien que son principe principal soit basé sur la répétition, présentant une sorte de « scénarios alternatifs » aux événements survenus dans le film.

Lola est une jeune femme qui vit à Berlindont le petit ami Manni est impliqué dans des affaires criminelles. Lorsqu’il perd une énorme somme d’argent, qu’il est censé donner à son patron, Lola doit trouver un moyen de collecter cet argent avant d’être assassiné ou arrêté par les autorités.

À partir de ce moment, le film prend une déviation, nous présentant trois scénarios possibles qui pourraient se produire dans les 20 prochaines minutes, tous dérivés des élections qui Lola décide de faire son voyage.