«  Toujours écraser!  »: Les fans de Selena célèbrent ce qui aurait été son 50e anniversaire

Selena Quintanilla Perez, connue simplement sous le nom de Selena, aurait eu 50 ans vendredi.

Les fans célèbrent la vie du chanteur lauréat d’un Grammy Award à l’occasion de ce qui aurait été un anniversaire important. Des cours universitaires sur son héritage aux groupes de fans, les gens continuent à apprécier ses chansons et ont diffusé sa musique plus de 213 millions de fois sur Spotify cette année seulement.

La musique de la reine de Tejano, comme on l’appelait, n’était pas seulement une pionnière dans un genre dominé par les hommes – elle est devenue une icône latino-croisée pour ses chansons en anglais et en espagnol, et son héritage s’est perpétué sur plusieurs générations.

La vie de la chanteuse a été écourtée il y a 25 ans après avoir été assassinée à 23 ans par le manager de son fan club en 1995, quelques jours avant son anniversaire.

« Elle aurait eu 50 ans aujourd’hui, et l’écraser encore! » un utilisateur de Twitter a écrit.

«L’impact qu’elle a eu non seulement sur l’industrie de la musique, mais sur le monde entier est indéniable», a écrit un autre utilisateur de Twitter.

joyeux anniversaire à la légende elle-même! aujourd’hui, selena aurait eu 50 ans. L’impact qu’elle a eu non seulement sur l’industrie de la musique, mais sur le monde entier est indéniable. nous vous aimons tellement selena, votre héritage brille encore 26 ans plus tard, nous vous manquons et vous aimons pour toujours et toujours🤍 # Selena50 pic.twitter.com/Os36v1kE53 – nat (@CAPTlVEHEART) 16 avril 2021

L’empreinte culturelle de Selena se poursuit à travers son histoire de passage à l’âge adulte dans la deuxième saison de « Selena: The Series » de Netflix; la bande-annonce est sortie jeudi et débute le 4 mai. La série raconte son parcours musical ainsi que celui de sa famille Latino alors qu’ils naviguent dans l’industrie du divertissement et se battent pour une vie meilleure. Le directeur de l’émission, Jaime Dávila, s’est entretenu avec le correspondant de NBC News, Morgan Radford, de l’histoire de Selena et de la façon dont elle continue de résonner.

« Nous parlons de quelqu’un dont Beyonce compte comme source d’inspiration – Kacey Musgraves, Cardi B », a déclaré Dávila sur AUJOURD’HUI. « Quiconque est aujourd’hui une icône de la culture pop américaine revendique souvent Selena comme une icône. »

Le Musée national d’histoire américaine du Smithsonian a récemment acquis 18 images du chanteur pour les ajouter à sa collection. Pris par le photographe texan Al Rendon, le musée publiera vendredi une vidéo éducative pour mettre en valeur des objets et des images du défunt chanteur.

En 1994, l’album « Live » de Selena lui a valu le meilleur album mexico-américain aux 36e Grammy Awards annuels. Son album, « Dreaming of You », est sorti après sa mort et s’est vendu à plus de 170 000 exemplaires le premier jour de sa sortie.

Selena a reçu à titre posthume le prix Grammy pour l’ensemble de sa carrière le mois dernier.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.