Toujours aucune preuve de transmission du COVID-19 par les aliments, selon la FDA

Il n’y a « aucune preuve crédible » que le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, soit transmis par des aliments contaminés ou des emballages alimentaires, selon une déclaration vient d’être publié par la US Food and Drug Administration (FDA).

La déclaration fait suite à une conférence de presse tenue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la semaine dernière, au cours de laquelle des scientifiques ont répertorié les emballages d’aliments congelés comme une source possible de coronavirus transmission, NPR signalé . Le lien ou l’absence de lien entre la nourriture et la propagation du coronavirus a également des implications pour déterminer l’origine de l’épidémie de coronavirus et de la pandémie ultérieure, qui semble avoir commencé à Wuhan, en Chine.

Peter Daszak, écologiste des maladies, membre de l’équipe de l’OMS enquêtant sur les origines du pandémie , a déclaré que l’équipe « essayait de garder l’esprit ouvert » sur ce qui a déclenché le début du super-épandeur COVID-19 au marché de gros de Huanan Seafood à Wuhan. Ces derniers mois, les médias d’État chinois ont avancé une théorie selon laquelle le coronavirus est apparu pour la première fois ailleurs et qu’il a fait du stop sur des aliments surgelés vendus sur le marché, . a rapporté . Et la Chine a également blâmé les importations de produits surgelés pour une vague de nouvelles infections, affirmant que plusieurs colis avaient été testés positifs pour le virus, Le Wall Street Journal a rapporté .

L’épidémie du marché des fruits de mer était très probablement liée à un animal vivant sur le marché, ou à un vendeur ou client infecté, mais l’équipe de l’OMS n’a pas écarté la viande et les fruits de mer congelés comme une autre source potentielle d’infection, a déclaré Daszak, selon NPR.

Bien que l’équipe de l’OMS examine toujours cette voie théorique de transmission, la FDA vient de jeter de l’eau froide sur cette notion, réitérant que le risque de capturer le SRAS-CoV-2 des aliments ou des emballages alimentaires « est extrêmement faible ». Le coronavirus se propage principalement de personne à personne dans des gouttelettes qui pulvérisent de la bouche et du nez, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

«Il est particulièrement important de noter que le COVID-19 est une maladie respiratoire qui se propage d’une personne à l’autre, contrairement aux virus d’origine alimentaire ou gastro-intestinale, tels que norovirus et Hépatite A qui rendent souvent les gens malades à cause de la nourriture contaminée, « Dr. Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA pour les aliments et drogues, écrit dans la déclaration .

La FDA, le département américain de l’Agriculture et les Centers for Disease Control and Prevention ont fondé cette évaluation sur des recherches menées par divers des pays tout au long de la pandémie, a écrit Woodcock. Elle a également noté qu’il existe un « consensus international » sur le faible risque de transmission des aliments et des emballages alimentaires, et qu’aucun système de surveillance national ou international n’a trouvé de lien entre les produits alimentaires et la transmission du COVID-19.

«Compte tenu des plus de 100 millions de cas de COVID-19, nous n’avons pas vu de preuves épidémiologiques de la nourriture ou des emballages alimentaires comme source de transmission du SRAS-CoV-2 aux humains», a-t-elle écrit.

Des scientifiques chinois ont lié les aliments surgelés à une épidémie de COVID-19 sur le marché de Xinfadi à Pékin l’été dernier, après avoir découvert le coronavirus sur une morue congelée et à l’intérieur de son emballage, a rapporté NPR. Cependant, trouver le virus sur les aliments et les emballages ne fournit pas de preuve directe que les humains peuvent attraper suffisamment de virus d’un produit contaminé pour contracter le COVID-19, a écrit Woodcock.

En outre, les cas de coronavirus liés au marché de Xinfadi se sont produits chez des employés d’entrepôt et des dockers qui avaient traité d’énormes expéditions internationales de viande et de fruits de mer surgelés, a rapporté NPR. « La Chine n’a pas eu de rapports de consommateurs, même suspects, de consommateurs infectés par cette voie », a déclaré le microbiologiste Emanuel Goldman de la Rutgers New Jersey Medical School à NPR.

Dans le marché de Xinfadi, de la taille d’un entrepôt, les aliments surgelés arrivent en palettes massives, qui resteront probablement froides plus longtemps qu’un seul paquet de poisson à l’épicerie, a déclaré Goldman. Le froid persistant pourrait théoriquement aider à préserver le virus et augmenter quelque peu le risque de transmission pour les employés des entrepôts, a-t-il déclaré.

Mais même dans ces circonstances, le risque de transmission à partir d’aliments surgelés serait toujours minime, a déclaré Goldman. « C’est tellement rare qu’il est d’une importance négligeable dans le monde réel pour la plupart des gens », a-t-il déclaré.

Pour être infecté, une personne aurait besoin d’inhaler un grand nombre de particules vivantes de coronavirus; mais le nombre de particules qui seraient probablement ramassées dans des aliments ou emballages contaminés serait très faible, selon la déclaration de la FDA.

Dans tous les cas, les mesures élémentaires d’hygiène personnelle et de sécurité alimentaire peuvent réduire tout risque de transmission du SRAS-CoV-2 par les aliments ou les emballages, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Cela comprend le lavage des mains avant de manipuler les aliments et le rinçage des produits frais à l’eau; vous pouvez également vous laver les mains après avoir manipulé des emballages alimentaires ou des sacs à emporter, pour plus de sécurité.

