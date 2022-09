Toujours au travail de 9h à 17h : Dolly Parton et Kelly Clarkson recréent le thème d’un film classique pour un nouveau documentaire

La comédie classique 9 à 5 est revisité à travers un tout nouveau documentaire relatant les inégalités réelles au travail abordées dans le film, et pour l’occasion, une nouvelle interprétation de la chanson thème emblématique a été publiée. Cette fois, interprète original et 9 à 5 étoile Dolly Parton s’est associé à une mégastar de la musique Kelly Clarkson pour le duo. Le couple a sorti la chanson le 9 septembre 2022, avant la sortie en salles limitée de Travaille toujours de 9h à 17h dans les théâtres de New York et de Los Angeles du 16 au 22 septembre 2022. Vous pouvez écouter ci-dessous, avec l’aimable autorisation de Dolly Parton sur YouTube.





« C’était tellement génial de pouvoir chanter la version réinventée de 9 à 5. C’était incroyable, non seulement la nouvelle chanson, mais le documentaire Travaille toujours de 9h à 17h est également incroyable », a déclaré Clarkson dans un communiqué.

Le single est publié par SMACK Records, LLC et distribué par Atlantic Record Company. Il est produit par Shane McAnally, Sasha Sloan et King Henry. Le générique de fin du film présente les seules images en studio de Dolly et Kelly enregistrant le nouveau duo. Vous pouvez trouver la chanson ici, et vous pouvez également avoir un aperçu de Travaille toujours de 9h à 17h en regardant la bande-annonce officielle ci-dessous.

Travaille toujours de 9h à 17h est réalisé par Camille Hardman et Gary Lane, et produit par MightyFine Entertainment et TwinzZone Productions en association avec Artemis Rising Foundation. Le documentaire « infuse l’humour avec des faits » en interviewant des invités spéciaux, tels que 9 à 5 les stars de cinéma Parton, Jane Fonda, Lily Tomlin et Dabney Coleman, ainsi que Rita Moreno et Allison Janney de la version télévisée et de Broadway Musical. Les invités réfléchissent à l’intemporalité des problèmes soulevés dans le film, toussant sur le fait que peu de choses ont vraiment changé au cours des 50 dernières années avec le traitement des femmes sur le lieu de travail.

Le parrainage de la sortie en salle limitée du film est l’Institute for Women’s Policy Research, un groupe de femmes de Washington DC Power. L’objectif global est de sensibiliser davantage aux thèmes soulevés dans le document les femmes ordinaires qui sont touchées par les inégalités salariales, le harcèlement sexuel, le plafond de verre et d’autres problèmes dans leur vie professionnelle.





Toujours au travail 9 to 5 Chronicles un manque de progrès pour les femmes en milieu de travail

« Qui savait que 42 ans plus tard, je travaillerais toujours de 9 à 5 », a déclaré Parton à propos de son implication avec le doc. « Je croyais alors, et je crois maintenant que chaque personne mérite d’être payée équitablement pour son travail… peu importe qui ils sont. Je pense que ce documentaire (Travaille toujours de 9h à 17h) montre que la lutte continue et que nous devons tous faire notre part pour aider à améliorer les choses pour tout le monde.

C. Nicole Mason, présidente-directrice générale de l’Institute for Women’s Policy Research, a ajouté : « Nous sommes ravis d’être le partenaire organisationnel officiel de Travaille toujours de 9h à 17h—un film qui met en lumière de nombreux problèmes auxquels les femmes sont confrontées sur le marché du travail lorsqu’elles tentent de subvenir aux besoins de leur famille et de progresser dans leur carrière. Même si les femmes représentent 50% de la main-d’œuvre, le lieu de travail moderne est quelque chose hors de l’ère Mad Men. « Les femmes gagnent toujours moins que leurs homologues masculins, sont moins susceptibles d’être promues au poste de PDG dans les entreprises et sont confrontées au harcèlement sexuel et à la discrimination sur le lieu de travail. Il y a encore tellement de travail à faire. »

En savoir plus sur le film sur StillWorking9to5.com.