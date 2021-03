Tough to Kill, le film de Bruce Willis qui a sauvé 1988 et est devenu légendaire

C’était en 1988. Les amateurs de films d’action ont été déçus par le manque de titres dans ce genre au cours du premier semestre. L’un des rares films à avoir atteint les cinémas était Rambo III, qui leur a laissé un très mauvais goût dans la bouche, pratiquement déçu. Et c’est que 1987 les a éclairés avec des films comme Arme mortelle, Prédateur Oui L’homme qui court, ils s’attendaient donc à plus, ou du moins à quelque chose du même niveau.

Sylvester Stallone avait épuisé le caractère de John Rambo et Arnold Schwarzenegger changé l’action en Des jumeaux, une comédie à côté de Danny DeVito. Pendant, Mel Gibson laissez Martin Riggs, le détective dans lequel il a joué Arme mortelle, jusqu’en 1989.

1988 a semblé être une année perdue pour le genre, mais ils sont apparus Mourir dur et Bruce Willis au deuxième semestre pour changer l’histoire. Et le garçon l’ont-ils fait!







Pour le public mexicain, Willis était un parfait inconnu. Même pour les téléspectateurs américains, son nom et son image ne signifiaient rien pour eux. Tout au plus, l’une ou l’autre information sur ses apparitions dans des séries télévisées était connue à son sujet, comme Miami Vice, par exemple.

Sous ce trait d’être un véritable étranger pour les cinéphiles, Willis a reçu la confiance du réalisateur John McTiernan pour donner vie à John McClane, un flic new-yorkais qui se rend à Los Angeles à Noël avec la seule intention de se réconcilier avec la femme qu’il aime, sa femme.

Ce conte de Noël apparent et initial se transforme en une histoire d’action qui a visuellement tout pour ne pas cligner des yeux une seule seconde: un gratte-ciel, des terroristes, des prises d’otages, des tirs, des explosions, des poursuites, des chars, des lance-roquettes, des hélicoptères, du verre brisé et, surtout, un héros.

Willis est ce héros qui sauve non seulement les victimes d’un groupe de criminels, mais aussi l’année 1998 et les films d’action à cette époque. grâce à une figurine de héros d’action renouvelée le doter d’un profil urbain, d’un sens de l’humour et d’une facilité de conversation.

Les spectateurs qui ont afflué dans les cinémas pour voir Mourir dur Ils les ont laissés avec leur vie complètement changée, rien ne serait pareil. Le film a élevé les normes du genre et Bruce Willis était venu s’introduire dans un espace où régnaient Stallone et Schwarzenneger.

Jusqu’à la date, Mourir dur c’est considéré un film presque sacré pour les amateurs d’action, qui a également a commencé à adorer Bruce Willis dans son personnage de John McClane, un policier qui voulait juste se réconcilier avec sa femme et qui a transformé un gratte-ciel en un véritable champ de bataille en pleine période de Noël.