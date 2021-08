Tough Action RPG Tails of Iron obtient une autre bande-annonce de gameplay

Le prochain RPG d’action Tails of Iron (oui, le titre est un jeu de mots), a une nouvelle bande-annonce de gameplay. La brève vidéo montre à quoi vous pouvez vous attendre des combats, alors que notre courageux héros de rat affronte des grenouilles lourdes et totalement diaboliques. Vous pourrez utiliser différents ensembles d’armures et types d’armes pour tirer le meilleur parti de vos ennemis, tandis que la voix rocailleuse de Doug Cockle (Geralt des jeux The Witcher) raconte votre aventure. Que pourrais-tu vouloir de plus?

Tails of Iron sortira le mois prochain, le 17 septembre, sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Votre intérêt est-il piqué ? Combattez vos suzerains amphibiens dans la section commentaires ci-dessous.