Totally Killer apporte le voyage dans le temps au film d’horreur Slasher

Totalement tueur est un prochain film slasher voyageant dans le temps réalisé par Nahnatchka Khan, qui a précédemment dirigé Soyez toujours mon peut-être et Ali Wong : Don Wong. Kiernan Shipka (Aventures effrayantes de Sabrina, La fille du Blackcoat), Julie Bowen (Un loup-garou américain à Paris, Hubie Halloween) et Olivia Holt (Été cruel, Fille contre monstre) jouera dans le film. Blumhouse et Amazon Studios produiront Totalement tueur pour poursuivre un accord entre les deux studios en 2019.







« Avec la vision de Nahnatchka et le casting passionnant dirigé par Kiernan Shipka et Olivia Holt, nous sommes confiants Totalement tueur trouvera un écho auprès de notre public dans le monde entier. Nous ne pourrions être plus ravis de voir cette histoire prendre vie et de poursuivre notre collaboration de longue date avec l’incroyable équipe de Blumhouse », a déclaré Julie Rapaport, responsable des films chez Amazon Studios.

Voici un synopsis de l’intrigue avec l’aimable autorisation de Sanglant dégoûtant.

« Le film suit Jamie (Shipka), dont la mère, Pam (Bowen), est terrorisée par la résurgence du Sweet Sixteen Killer, un maniaque masqué qui a massacré un groupe d’adolescentes dans les années 80. Avec l’aide de son amie Amelia (Kelcey Mawema), elle voyage dans le temps jusqu’en 1987 et fait équipe avec la version adolescente de sa mère (Holt) pour essayer d’arrêter le tueur. »

Les autres membres de la distribution incluent Randall Park (Soyez toujours mon peut-être), Lochlyn Munro (Film d’horeur), Charlie Gillespie (Je suis la nuit)Stephi Chin-Salvo (Critters : une nouvelle frénésie), Anna Diaz (Riverdale), Jérémy Monn-Djasgnar (Pays du feu), Troy Leigh-Anne Johnson (Faisons peur à Julie), Ella Choi (Défie moi), Kelcey Mawema (À tous les garçons que j’ai aimés), Liana Liberato (Cri VI), Nathanaël Appiah (Dieux américains), et Jonathan Potts (La souche).

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

CONNEXES: Meilleurs films sur le voyage dans le temps







Que savons-nous de Totally Killer ?

Images universelles

« L’idée d’un film de voyage dans le temps d’une comédie d’horreur est, je vais être honnête, quelque chose auquel je n’ai jamais pensé de ma vie. Alors, quand j’ai été approché par les incroyables créatifs de Blumhouse et d’Amazon à propos de Totalement tueur, c’était tellement unique et excitant que je devais m’impliquer. Et puis ajouter ce casting incroyable en plus de cela? Tout le monde se prépareyyyyyy », a déclaré Khan.

Jen D’Angelo (Hocus Pocus 2, Bourreau de travail) rédigera le script pour Totalement tueur, basé sur un scénario original de David Matalon et Sasha Perl-Raver. Adam Hendricks et Greg Gilreath produiront le film pour le compte de Divide/Conqueror aux côtés de Jason Blum pour Blumhouse. Chris McCumber, président de Blumhouse Television, sera producteur exécutif aux côtés de Jeremy Gold et Brian Parker.

« Nous pensions que ce mélange de genre slasher/comédie avec une touche de voyage dans le temps était tellement amusant, et Nahnatchka Khan est parfait à réaliser », a déclaré McCumber.

Bien qu’une bande-annonce du film ne soit même pas encore sortie, nous savons que le film sera classé R. Les raisons en sont « la violence sanglante, le langage, le matériel sexuel et la consommation de drogue et d’alcool chez les adolescents ». Les suspects habituels quand il s’agit de films slasher. De façon intéressante, Totalement tueur ne sera pas le seul slasher voyageant dans le temps à sortir dans le futur. Temps coupédécrit comme « Retour vers le futur se rencontre Crier« , a une prémisse similaire.