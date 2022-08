Total War: Warhammer 3 recevra des changements importants demain, selon la dernière bande-annonce de mise à jour

En préparation de la sortie de son DLC Champions of Chaos et de l’accès bêta à la vaste campagne Immortal Empires, Assemblage créatif a publié une nouvelle vidéo décrivant une énorme liste de mises à jour à venir Guerre Totale: Warhammer 3 demain.

La vidéo, intitulée « Patch Notes 2.0 », détaille plusieurs améliorations et modifications qui seront apportées au jeu original et sont toutes gratuites.

La mise à niveau ajoute tout d’abord un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de jeu à Warhammer 3. Cela inclut « Gifts of Chaos », qui offre à votre côté « avantages donnés par Dieu ». Ceux-ci peuvent inclure des avantages plus actifs comme des munitions supplémentaires pour les unités à distance ou des avantages plus passifs comme des capacités améliorées pour des types d’unités particuliers.

De plus, il existe une configuration de colonie majeure pour les vassaux et le recrutement de Warband, qui vous permet d’enrôler des soldats mercenaires de tous les royaumes.

La carte du royaume du chaos a également subi une refonte importante, ajoutant quatre nouvelles provinces à conquérir. De plus, vous pourrez combattre les nouveaux héros du chaos qui sont apparus sur la carte, malgré le fait que le film indique clairement qu’ils ne se disputeront pas eux-mêmes le pouvoir d’Urson.

En plus de ces mises à jour techniques, Warhammer 3 a également vu quelques améliorations cosmétiques. L’interface de coordination de la guerre a été améliorée et les options de capture des villes sont désormais complétées par des images adaptées à chaque groupe.

Plus généralement, l’UI du jeu a été modifiée pour la rendre plus vivante, ce qui devrait contribuer à en faciliter la lecture.

Des ajustements plus petits et des corrections de bugs sont couverts dans la seconde moitié du film, notamment en s’assurant que les comptes à rebours de reconstitution des batailles sont toujours précis et en permettant la construction d’avant-postes amis en dehors des capitales de province.

La vidéo se termine par une autre déclaration remarquable : « tout le matériel de combat historique » des deux premiers jeux Total War : Warhammer sera transféré vers Warhammer 3 pour les joueurs qui ont accès à la campagne Immortal Empires (c’est-à-dire ceux qui possèdent les trois Total War : titres Warhammer).