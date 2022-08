Total War: La nouvelle bande-annonce de Warhammer 3 Champion Of Chaos DLC laisse entendre une femme Khorne

La Assemblage créatif publiera probablement une bande-annonce théâtrale au début de la semaine prochaine, suivie d’un gameplay beaucoup plus large révélant si la pratique passée est une indication. Actuellement, Total War : Warhammer 3 n’est accessible que sur PC.

Le 23 août, le DLC Champions of Chaos et la bêta Immortal Empires seront tous deux mis en ligne. Vous pouvez consulter Champion of Sloanesh Azazel et une grande partie de son gameplay en plus de Festus Chlord, Vilich curse et son propre gameplay si vous voulez en voir plus.

Total War: Warhammer 3 conserve l’histoire de la série d’avoir un élément multijoueur qui permet de perdre facilement beaucoup d’heures à regarder des armées s’affronter en coopération ou en combattant d’autres joueurs en PvP, même si c’est le récit solo est le principal dessiner pour de nombreux fans.

Semblable à sa liste de factions initiale, qui est deux fois plus étendue que ses prédécesseurs, le multijoueur de Total War: Warhammer 3 pourrait bien être l’offre la plus robuste de toute la trilogie.

Outre les nouveaux types de batailles que vous pouvez engager avec d’autres joueurs ainsi que contre eux, il supprime également la restriction à deux joueurs de sa campagne coopérative multijoueur au lancement.

Selon le développeur Creative Assembly, qui a également révélé les huit factions du jeu et le Daemon Prince personnalisable lors de l’événement de prévisualisation en janvier, le mode campagne multijoueur de Total War: Warhammer III pourra accueillir jusqu’à huit joueurs.

De plus, il prendra en charge les virages simultanés, ce qui devrait raccourcir les temps d’attente tout en faisant des choix difficiles.

La campagne coopérative de Total War: Warhammer III sera accessible dès le lancement et reproduit parfaitement le mode grande campagne du jeu solo. De plus, il y aura deux options plus compactes.