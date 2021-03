Total Mayhem Games présente le premier trailer de We Were Here Forever

Si vous aimez les titres coopératifs pleins d’énigmes et de pièges mortels, ne manquez pas la nouvelle bande-annonce de We Were Here Forever.

Le même château plus grand, avec de nouvelles zones mais la même ancienne prémisse. Tout cela, nous pouvons le déduire avec le premier We Were Here Forever Bande-annonce, le quatrième opus de cette grande saga de jeux vidéo de puzzle avec plus de cinq millions de téléchargements à son actif.

Les gars de Total Mayhem Games nous ont donné une grande joie, grâce à l’annonce du nouvel opus de leur franchise intéressante. Alors partez à la recherche d’un compagnon de fatigue, nous devons à nouveau nous échapper d’un château infernal.

Et c’est encore une fois la mystérieuse forteresse de Castle Rock, où nous passerons des moments difficiles à résoudre des énigmes et à éviter les pièges mortels. Comme toujours dans la saga, nous devrons jouer en compagnie d’un autre utilisateur en raison de la mécanique particulière de l’aventure.

Pour ceux qui ne connaissent pas la franchise, deux joueurs entrent dans le même château, seulement celui-là chacun par un chemin différent. Le plus drôle, c’est que les réponses aux énigmes qui se présentent à nous se trouvent chez notre partenaire et vice versa. Cela rend la coopération essentielle.

Dans ce nouvel opus qui ne sortira que pour les consoles de nouvelle génération, le studio promet des scénarios plus immersifs et un meilleur gameplay que dans les chapitres précédents. Il semble que cette fois, les plates-formes actuelles soient laissées de côté.

We Were Here Forever n’a pas de date de sortie spécifique, mais elle devrait arriver à la fin de l’année pour PlayStation 5, Xbox Series S / X et PC, via Steam. En fait, en ce moment, vous avez la première livraison disponible gratuitement sur la plateforme Valve, alors profitez-en.

Allons-y!