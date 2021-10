Total Mayhem Games montre un teaser pour We Were Here Forever

Le dernier teaser de We Were Here Forever révèle le cadre de lancement du nouvel opus de la franchise.

Un château immense et dangereux nous attend. Arriverons-nous à y échapper ? Certes, si nous recevons l’aide appropriée, nous nous atteindrons. Jetez un œil au nouveau Nous étions ici pour toujours teaser et partez à la recherche d’un compagnon de fatigue.

Les gars de Total Mayhem Games veulent que nous nous embarquions à nouveau dans une autre aventure dans la mystérieuse forteresse de Castle Rock. Bien sûr, bien que son lancement était attendu à la fin de cette année, ses développeurs ont révélé dans la dernière avance, qu’il faudra attendre le deuxième trimestre 2022. Donc au moins jusqu’en avril un quart de cela ne sera pas publié. .grande saga de puzzle. Dieu merci, avant cela, nous recevrons une version bêta fermée sur PC dans laquelle vous pouvez vous inscrire à partir d’ici.

Pour ceux qui ne connaissent pas cette franchise, deux joueurs doivent s’évader ensemble d’un immense château. La particularité du titre réside dans le fait que chacun marche sur un chemin différent de l’autre, rencontrant de multiples dangers et énigmes au cours de son voyage. La chose intéressante à ce sujet est que les réponses aux énigmes qui se présentent à nous se trouvent dans l’emplacement de notre partenaire, et vice versa. Cela rend la coopération absolument essentielle.

Les gens de Total Mayhem Games ont assuré que cet opus sera plus immersif et avec un gameplay beaucoup plus raffiné que dans les chapitres précédents. De plus, même si au début il semblait qu’ils étaient laissés de côté, il a été confirmé que le titre n’apparaîtra pas uniquement sur les consoles de nouvelle génération. Cela signifie que nous aurons des versions pour PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series S / X et PC, via Epic Store et Steam.

Allons-y !