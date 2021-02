‘Total Drama Island’ reçoit de nouvelles saisons sur Cartoon Network et HBO Max!

Fans de Drame totalréjouissez-vous! Un nouveau rapport a révélé que l’émission de télé-réalité d’animation classique culte revient sur Cartoon Network et HBO Max avec deux (2 !!) nouvelles saisons.

Ça n’a plus été pareil depuis Drame total sortit avec un gémissement à la fin de Drame total: île de Pakhitew en 2014. À toutes fins utiles, le spectacle semblait avoir suivi son cours et ne reviendrait pas. Puis vint la nouvelle aujourd’hui que WarnerMedia travaillait sur une énorme liste de contenu pour Cartoon Network et HBO Max. Une partie de ce contenu? Oh, pas grand chose, juste deux nouvelles saisons pour Île Total Drama.

Les nouvelles entrées pour Île Total Drama sont résumés comme suit:

L’émission de téléréalité la plus hilarante du monde est de retour et meilleure que jamais avec deux nouvelles saisons. Sans parents, sans téléphone et sans pitié, la nouvelle série animée présentera une distribution mise à jour de concurrents adolescents originaux et emblématiques alors qu’ils affrontent une concurrence hardcore, des éliminations brutales et plus de drames que jamais. Total Drama Island est produit par Fresh TV pour Cartoon Network et HBO Max, et distribué à l’international par CAKE.

C’est assez vague et il n’y a aucune mention de date de sortie, mais cette description ne laisse aucun doute sur le fait qu’il s’agira d’un nouvel épisode de la série de téléréalité animée que beaucoup en sont venus à aimer et à adorer. Ma seule demande? Les nouvelles saisons doivent ramener Christian Potenza dans le rôle de l’hôte sadique Chris McLean, Drame total ne sera tout simplement pas pareil sans lui.