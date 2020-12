Tory Lanez dit que les fans l’ont mal compris en exprimant « l’innocence pour l’insensibilité » sur un nouvel album

Tory Lanez a répondu aux commentaires d’Instagram concernant Megan Thee Stallion, samedi.

Tory Lanez réaffirme une fois de plus sa position selon laquelle il n’a pas tiré sur Megan Thee Stallion. En réponse à un commentaire sur Instagram posant des questions sur la situation, Lanez a répondu par une longue déclaration sur la question et son récent album, Daystar. Rachel Murray / « Je me rends compte que tout le monde ne m’a pas entendu dire » non, je ne l’ai pas fait « sur mon album », a-t-il écrit, « … parce qu’ils se sont trompés [sic] un homme noir exprimant son innocence pour insensibilité … comme si nous ne combattions pas tous le même combat, comme si l’exil d’un homme qui réussit était la réponse à un problème plus grand que lui … vous en aurez plus que ce dont vous avez besoin savoir quand le tribunal reprendra. « Lanez a publié Daystar en septembre, plusieurs mois après l’incident avec Megan Thee Stallion. Malgré la controverse, il affirme que l’album se vend bien, du moins selon Spotify Wrapped. Megan The Stallion a également sorti une nouvelle musique qui fait référence au tournage. « Tu as tiré une chienne de 5’10 », avec un .22 / Talkin » bout des os et des tendons comme si les balles n’étaient pas des boulettes, « rappe-t-elle sur son album, Good News. » Pute dans ses sentiments / OK, il est sur la banquette arrière et il continue de m’appeler une salope (C’est une salope) / Nous connaissons tous cette merde, je pourrais revenir avec (Lil ‘ass n *** a). « Lanez doit comparaître devant le tribunal le 20 janvier. [Via]