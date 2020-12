Tory Lanez aurait volé un concept de chanson et de vidéo au rappeur de Seattle Macntaj

La vidéo et la musique du dernier single de Tory « Boink Boink » ont des similitudes frappantes avec un rappeur plus petit de Seattle et les fans l’ont remarqué.

Tory Lanez a fait face à des allégations consécutives dans la seconde moitié de la quarantaine, et il semble que cela ne change pas de sitôt. L’artiste torontois de 27 ans a plaidé non coupable il y a quelques semaines d’avoir tiré sur Megan thee Stallion en juillet, et les deux se tirent des coups de feu sans arrêt depuis. L’ancienne meilleure amie de Thee Stallion, Kelsey Nicole, s’est même lancée dans le drame, publiant un morceau de plat destiné à Megan avec de nouveaux détails concernant l’affaire. Maintenant, Tory Lanez est pris de court pour avoir prétendument arraché un concept de chanson et de vidéo à un plus petit rappeur basé à Seattle, Macntaj.

La vidéo en question est pour le dernier single de Tory « Boink Boink », mettant en vedette Rich The Kid et VV € Ken, qui a été créée le mardi 22 décembre. Dans la vidéo, Lanez rappe sur une basse lourde pendant que lui et divers amis célèbres remuent de l’argent dans un restaurant de restauration rapide.

La chanson et le clip de Macntaj pour « Hood Burger », qui sont sortis plus tôt ce mois-ci, ont des similitudes très notables avec le vidéo « Boink Boink ». Si vous avez des doutes, regardez la vidéo ci-dessous.

Le rappeur de Seattle a répondu à la controverse sur Instagram, se disant honoré que l’artiste vole tout son concept. Il a également révélé qu’il créerait une comparaison côte à côte des projets pour voir ce que les gens pensent. Nous vous tiendrons au courant à ce sujet.

Qu’en pensez-vous? Tory a-t-il ouvertement déchiré le concept de Macntaj?