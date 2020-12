Tory Lanez accusé d’avoir jeté des sous-marins à Megan: « Je ne pouvais pas prendre aucun D * ck »

Tory Lanez a apparemment lancé des tirs subliminaux sur Megan Thee Stallion, affirmant qu’elle « ne pouvait pas se faire baiser » après que le rappeur eut partagé une vidéo de twerk en ligne.

Des mois ont passé et, malgré son dossier ouvert, les gens pensent toujours que Tory Lanez lance des tirs subliminaux sur Megan Thee Stallion, qui a accusé le rappeur de lui avoir tiré une balle dans le pied. Tout s’est passé en août et, parce que la situation a été si médiatisée, nous ne passerons pas en revue tout cela ici. Si vous êtes curieux, nous avons dressé ici un aperçu assez complet. Après des mois de silence, Tory Lanez a sorti un album affirmant son innocence, accusant Megan d’avoir menti sur la fusillade. Ensuite, plus de temps a passé et Megan a sorti son propre album, qui comprenait une piste diss contre Tory pour démarrer le projet. Cette semaine, Megan a été très active sur les réseaux sociaux, publiant un certain nombre de photos et de vidéos sur son fil d’actualité, twerk et montrant ses genoux solides pour ses millions de fans. Peu de temps après les avoir postés, Tory a transmis un message indirect qui, selon beaucoup, concerne son bon vieil ami Stalli. « Tout ça pour ce gramme, mais je n’ai pas pu prendre de bite », a écrit Tory sur Twitter. Au cas où vous seriez perdu, Tory et Megan étaient apparemment dans une relation assez secrète avant que tout l’incident ne se termine. On dit que leur explosion s’est produite à cause de la relation sexuelle présumée de l’ami de Megan, Kelsey, avec le rappeur. Bien qu’il ne confirme pas qu’il jette des sous-marins à Megan, Internet en est convaincu, faisant tendance à son nom et le traînant dans l’oubli. « Megan Thee Stallion vit sans loyer à Tory Lanez«grosse tête de cul depuis le début de cette pandémie», a écrit un fan, capturant les sentiments d’Internet en une phrase. D’autres théories incluent la mention d’Eliza Reign, la petite maman de Future, qui a été repérée dans un jet privé avec Tory cette semaine. Peu importe de qui il parle, la réaction est probablement méritée.