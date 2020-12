Tory Lanez a-t-il volé le morceau «Boink Boink» au rappeur de Seattle Macntaj?

Tory Lanez a abandonné le projet Solitaire plus tôt cette semaine.

Son premier single «Boink Boink» est similaire au morceau de Macntaj «Hood Burger», qui est sorti sur YouTube environ trois semaines avant la sortie de «Boink Boink». Lanez est connu pour travailler très rapidement, il va donc de soi qu’il aurait pu entendre Good Burger avant de faire « Boink Boink ».

En plus des similitudes sonores, chaque vidéo se déroule dans un diner. Vérifiez les deux.

Macntaj a abordé le vol présumé.

«Je suis discrètement honoré. Je ne suis pas en colère. Les autres sont en colère contre moi. Je suis plus ou moins intrigué. C’est juste intéressant qu’il fasse des trucs comme ça. Parce qu’il ne le fait pas. Il a une plate-forme beaucoup plus grande que moi. Il a beaucoup plus de fans que moi. Il a beaucoup plus d’argent que moi », a expliqué Macntaj.