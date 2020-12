Tormentor vient du développeur Madmind Studio pour une toute nouvelle expérience d’horreur

Du studio tordu qui a amené les fans, Agonie et Succube viennent un tout nouveau titre d’horreur qu’ils sont ravis d’annoncer. Bourreau est un nouveau jeu sur le thème de la torture destiné aux consoles PC, PS5 et Xbox Series X. Les joueurs devront remettre en question leur propre moralité avant de plonger plus profondément dans cette image unique.

Ce titre d’horreur permet aux joueurs de devenir un tortionnaire dans une prison vacante. Assumez un rôle impensable dans la lutte contre une maladie mentale croissante. Pour guérir leur maladie, ils doivent faire preuve de créativité lorsqu’ils torturent les victimes alors qu’ils rassemblent des spectateurs sur différents flux en direct répartis sur le Web sombre.

Bourreau est conçu pour les appareils de nouvelle génération. En torturant des victimes innocentes pour de l’argent, vous pouvez agrandir votre prison et acheter de nouvelles victimes dans le but de vous sauver. Devenez moins créatif et le public ne voudra plus financer votre opération écoeurante.

Vous êtes un bourreau impitoyable qui gère une prison abandonnée. Toutes vos victimes, condamnées à mort par vos mains. Combattez votre propre maladie mentale en perdant lentement vos souvenirs et en vous évanouissant. Votre seul salut est les criminels trouvés sur le dark web qui peuvent garder votre esprit calme et contrôlé.

Vous contrôlez la prison parmi les ruines d’un ancien temple. Créez des opportunités pour un labyrinthe infernal et regardez vos victimes essayer désespérément de s’échapper. Créez des pièges, des énigmes et plus encore qui peuvent vous donner l’avantage pendant que votre proie essaie de s’échapper et de s’échapper.

Après chaque tour, les joueurs doivent trouver les meilleures offres en ajoutant de nouveaux outils de torture à leur domaine infernal. Satisfaire vos sponsors, remporter des contrats plus sombres et continuer à trouver la tranquillité d’esprit en poursuivant.

Pour rendre cela encore plus intéressant, vous pouvez personnaliser vos victimes. Nommez-les, sélectionnez le ton de la voix, ajoutez des descriptions détaillées, puis diffusez en direct leur expérience de torure.

C’est un titre sombre et exténuant qui repousse les limites de ce qu’un jeu devrait permettre. Tout en gardant tout dans une œuvre de fiction, le titre permet à des impulsions plus sombres de faire surface car il pousse une croyance plus profonde.

Ce titre est uniquement destiné à un public mature. La violence fréquente, le contenu sanglant et mature font partie de ce titre. Soyez prudent, car ce jeu contient une horreur plus profonde pas exactement connue immédiatement.

Bourreau n’a pas encore de date de sortie. Ce titre n’est que l’une des nombreuses créations de Madmind Studio qui repoussent les limites de l’horreur et permettent aux joueurs de rencontrer des situations dont ils n’auraient jamais rêvé.