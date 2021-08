Tormented Souls PS5, date d’horreur de survie classique annoncée

Meridiem Games officialise la date de Tormented Souls, qui sortira d’abord dans la nouvelle génération avant d’atteindre le reste des plateformes.

Si les gens ont voulu quelque chose ces dernières années, ce sont de meilleurs jeux vidéo d’horreur. La croissance du genre a permis aux gens d’être plus attentifs à la qualité de ceux-ci, et rien ne crie plus le sceau de qualité qu’un bon regard sur le passé. C’est là que Dual Effect a le plus de succès, qui nous a déjà donné le Rendez-vous des âmes tourmentées.

Il y a plusieurs conditions à cette libération à prendre en compte. Meridiem Games a annoncé l’arrivée du titre dans les prochaines semaines, même s’il sera d’abord dans sa version numérique pour la nouvelle génération. Les éditions physiques de Tormented Souls arriveront plus tard, ainsi que des versions du jeu pour le reste des plateformes.

Remarque sur le calendrier le 27 août 2021. À cette date, Tormented Souls arrivera sur PC, Xbox Series et PS5. Des versions pour Xbox One, PS4 et Nintendo Switch sont également en développement et arriveront plus tard dans l’année.

Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce cinématique accompagnant la date de sortie ci-dessous.

Tormented Souls est une œuvre prometteuse qui vise à apporter le meilleur du survival-horror des années 90 et des années 2000. Inspiré d’œuvres telles que Resident Evil et Silent Hill, il nous propose de nous mettre dans la peau de Caroline Walker. Son enquête sur une affaire de deux filles disparues l’amène à vivre les pires cauchemars possibles dans un manoir loin de la civilisation.

Parallèlement à la date de sortie, une démo du titre est également disponible sur Steam et PS5. La version d’essai est désormais téléchargeable pour découvrir les horreurs que Winterlake Mansion cache avant de passer à la version complète.