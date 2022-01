Toporder : la référence des caisses enregistreuses tactiles pour votre activité de proximité

Lorsque vous créez votre entreprise ou qu’il devient nécessaire de remplacer un matériel défectueux, le choix de votre caisse enregistreuse donne souvent lieu à de nombreuses questions au vu de la diversité des offres. Il s’agit pourtant d’un équipement indispensable qui vous garantit de multiples avantages pour développer votre boulangerie, votre librairie, votre activité de serrurier ou encore de fleuriste. Afin de vous guider, nous vous présentons aujourd’hui la marque française Toporder et les performances de sa caisse enregistreuse tactile pour une gestion simplifiée au quotidien.

Une entreprise française et engagée

Si Toporder est un outil 360° qui s’adapte à vos besoins pour un assistant de gestion efficace et performant, l’entreprise de ce logiciel s’inscrit également dans une démarche éthique et responsable. Soucieuse de répondre aux exigences et aux attentes des commerçants de proximité, la marque a développé des outils cohérents qui accompagnent de la meilleure façon les différents acteurs de ce secteur. Le logiciel fournit répond donc aux normes législatives en vigueur, mais aussi aux enjeux de demain en favorisant une gestion du stock optimale pour réduire le gaspillage et en vous proposant des équipements moins gourmands en énergie, sans aucun compromis sur la qualité de l’interface mis à votre disposition. La protection de vos données, ainsi que celles de vos clients est par ailleurs assurée avec une caisse enregistreuse tactile Toporder.

Un outil innovant et design pour votre commerce

En proposant son écosystème sur une tablette tactile, Toporder vous assure un équipement sobre et élégant pour votre comptoir. Votre caisse enregistreuse se fait alors plus discrète et moderne et offre indéniablement une image dynamique et réactive de votre entreprise. L’interface réactive de ce logiciel vous permet également d’offrir un service rapide et irréprochable à vos clients. Au moment de l’encaissement, vous restez désormais concentré uniquement sur l’essentiel : votre relation client.

Des fonctionnalités pensées pour vous

Une caisse enregistreuse traditionnelle ne vous offre que peu de fonctionnalités au quotidien. Avec un support tablette et un logiciel aux multiples applications, vous découvrez un véritable partenaire d’affaire à portée de main. En effet, le logiciel Toporder s’impose comme l’un des plus complets du marché avec des outils innovants pour :

Les commandes et l’encaissement

La gestion et l’analyse de votre activité grâce à des statistiques quotidiennes accessibles à tout moment, y compris à distance de votre commerce.

L’intégration et la personnalisation de nouvelles fonctionnalités avec la mise à disposition d’une bibliothèque d’applications pertinentes.

La gestion de vos stocks avec un suivi en temps réel de la quantité de vos matières premières et autres fournitures.

L’aide à la production grâce à un outil de listing performant qui contribue aussi bien à votre organisation qu’à la formation de vos nouveaux collaborateurs.

La gestion de vos fichiers clients avec une base de données mise à jour automatiquement et la configuration d’actions ciblées pour fidéliser vos clients et améliorer leur satisfaction.

Votre domaine d’activité ne vous laisse que peu de temps au quotidien pour gérer les tâches administratives inhérentes à votre entreprise et effectuer un réel suivi de vos chiffres en cours d’année. Avec une caisse enregistreuse tactile disposant d’un logiciel performant tel que Toporder, vous bénéficiez d’une aide concrète au quotidien pour développer votre commerce. Vos actions sont simplifiées et vous profitez d’une interface intuitive et facile à prendre en main.

Une équipe réactive et humaine

Quel que soit le type d’abonnement choisi auprès de Toporder, ce dernier vous garantit un service commercial et un suivi de qualité. En effet, les équipes Toporder sont à votre disposition par téléphone et mail pour vous conseiller ou vous guider à tout moment. Plus qu’un support, vous découvrez un contact humain et chaleureux à chacun de vos échanges pour vous apporter des solutions concrètes et rapides. En développant un logiciel spécifiquement conçu pour les commerces de proximité, Toporder a placé au centre de ses motivations le bien-être de ses clients et le développement de leur activité. Avec une écoute attentive et des conseils personnalisés, vous profitez pleinement des fonctionnalités de votre système de caisse pour booster les performances de votre point de vente en toute simplicité.

N’hésitez plus et consultez les offres de Toporder pour faire grandir votre entreprise dans les meilleures conditions possibles !