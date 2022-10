Toporder ajoute la fonctionnalité des produits phares

La start-up Toporder fait aujourd’hui office de référence lorsque l’on parle de caisse enregistreuse dernier cri. La marque française implantée à Lyon a développé une solution complète et innovante d’encaissement et d’outils qui aident à la productivité des commerces. Que vous soyez boulanger, traiteur ou boucher, vous trouverez votre bonheur chez Toporder.

Présentation de l’entreprise Toporder

L’entreprise française propose un écosystème de caisses enregistreuses, qui ont toutes la particularité de pouvoir centraliser toutes les tâches. Intuitif, cet outil permet à l’utilisateur d’avoir accès à des fichiers et des comptes clients complets et accessibles directement sur le logiciel.

Ce dernier permet d’optimiser les tâches réalisées quotidiennement par son utilisateur et permet un gain de temps absolument monstrueux. Toutes ces fonctionnalités ont des répercussions, notamment sur la communication avec les clients et le développement d’une base client dans le logiciel de caisse. Mais aujourd’hui, c’est une autre fonctionnalité qui va nous intéresser : les produits phares.

La nouvelle fonctionnalité des caisses Toporder

Directement depuis votre caisse enregistreuse, Toporder a eu la bonne idée de donner la possibilité aux utilisateurs d’ajouter des produits phares :

Articles du catalogue

Paramétré depuis l’espace de gestion

Apprécié de sa clientèle

Dans un souci de perpétuel gain de temps, les acteurs du commerce de proximité s’arrachent cette option. L’idée ici est de permettre à l’utilisateur de pouvoir trouver et ajouter au panier des articles phares en les mettant en avant à l’écran. Mais pas n’importe quels articles, puisqu’il s’agit des articles les plus récurrents. Il devient donc encore plus rapide de pouvoir servir ses clients rapidement à l’aide de cette toute nouvelle fonctionnalité.

Les avantages des caisses Toporder

Désormais, avec une caisse enregistreuse de chez Toproder, il vous est possible d’effectuer de nombreuses tâches encore impossibles avant la création de la start-up. Vous êtes à présent accompagnés sur la quasi-totalité de la gestion de votre magasin grâce à l’écosystème connecté de Toporder.

Une prise de commande simplifiée

Directement depuis la tablette tactile du système de caisse enregistreuse de Toporder, la prise de commande et l’encaissement sont bien plus rapides, ce qui permet un gain de temps non négligeable pour les clients du commerce et le commerçant. De même, vous êtes dans la capacité de pouvoir faire une chose qui vous fera gagner un temps fou.

Créer des fichiers clients directement sur la tablette tactile. Oui, certaines caisses enregistreuses le proposent aussi, mais cette fonctionnalité des caisses enregistreuses de Toporder est particulièrement bien conçue et vous permet de créer des fichiers clients en une poignée de secondes. Pratique, vous dites ? Surtout rentable, vous répondra le commerçant.

Une gestion des commandes facilitée

De la même manière, la fluidité de la caisse de Toporder permet une gestion facilitée des commandes différées. Et en ce qui concerne le back-office, il y a des innovations ? Eh bien, à vous de nous le dire. Si on vous dit que depuis le back-office, qui est disponible sur téléphone, vous pouvez communiquer avec vos clients en mettant en place un service de click and collect. Et tout cela, sans consentir aucun frais additionnel. De même, il vous est tout à fait possible de gérer plusieurs caisses enregistreuses en mode hors connexion, sans avoir aucun accès à internet.

La caisse enregistreuse parfaite pour tout commerce

Comme vous avez pu vous en rendre compte, les caisses enregistreuses de chez Toporder possèdent un nombre inédit de fonctionnalités en tous genres. Ces dernières peuvent correspondre à tout type de commerce. Alors, que vous soyez boulanger, fleuriste, coiffeur, restaurateur ou commerçant en tout genre, vous trouverez obligatoirement une utilité particulière à la caisse enregistreuse Toporder. Cette dernière fonctionne via un système totalement informatisé, ce qui garantit un archivage des données et une sécurisation de qualité contre les potentielles fraudes.