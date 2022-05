Topher Grace taquine le retour d’Eric Forman dans le spectacle des années 90

Topher Grace est prêt pour son retour en tant qu’Eric Forman. Au cours du week-end, il a été annoncé que Grace rejoindrait la plupart de ses collègues membres de la distribution originale de Ce spectacle des années 70 apparaître sur Ce spectacle des années 90, une série suite en préparation chez Netflix. Seuls Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp avaient été confirmés pour apparaître en tant que Red et Kitty Forman avant qu’il ne soit annoncé que Grace reviendrait également aux côtés de Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon et Wilmer Valderrama.

Avec son retour officiel, Grace a pris Twitter pour taquiner son prochain retour à Point Place, Wisconsin. Il a posté une image de lui dans un T-shirt de son Ce spectacle des années 70 jours, portant le logo Point Place Vikings et lisant « Classe de 1977 ». Grace commente que la chemise « va toujours » en utilisant le hashtag #HelloWisconsin.

Ce spectacle des années 70 diffusé de 1998 à 2006, durant huit saisons au total. Grace avait été l’un des principaux acteurs de l’ensemble pendant sept de ces huit saisons, partant avant la saison 8 pour se concentrer sur sa carrière cinématographique naissante. Grace a récemment suggéré qu’il ne pourrait peut-être pas revenir car il a un « travail de jour » de nos jours, faisant référence à son rôle dans la série ABC Économie domestique, ce qui a mis en doute son possible retour en tant qu’Eric. Heureusement, toutes les stars se sont alignées pour la réunion, sans Danny Masterson dans le rôle de Hyde, bien sûr.

Ce spectacle des années 90 réunit Red et Kitty Forman





Récemment, Netflix a également dévoilé notre premier regard sur Ce spectacle des années 90. La nouvelle image présentait Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp dans leurs retours en tant que Red et Kitty Forman. Leurs vêtements et leur décoration intérieure ont peut-être légèrement changé pour ressembler davantage aux années 1990, mais au-delà de cela, nous regardons à peu près le même Red et Kitty Forman, mais dans une décennie entièrement différente.

Gregg Mettler a créé Ce spectacle des années 90 avec Ce spectacle des années 70 créateurs Bonnie Turner et Terry Turner. Mettler et les Turners sont également scénaristes et producteurs exécutifs aux côtés de Smith, Rupp, Lindsey Turner et Marcy Carsey et Tom Werner sous The Carsey-Werner Company.

La série dérivée présentera un nouveau casting de jeunes dans la même veine que la série originale, mais les choses sembleront toujours un peu familières avec les Forman jouant toujours un rôle important dans la nouvelle émission. Callie Haverda fait partie du nouvel ensemble en tant que petite-fille de Leia Forman, Red et Kitty. Le casting comprend également Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.

« Bonjour, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Sexe , la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements. »

Ce spectacle des années 90 est en production mais n’a pas encore de date de sortie fixée par Netflix.





