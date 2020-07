“ Top of the Lake ”: votre prochaine obsession dramatique criminelle intense

Haut du lac, une série dramatique mystérieuse, suit l’histoire d’une détective alors qu’elle enquête sur des crimes d’agression sexuelle et de meurtre. Haut du lac adopte une approche centrée sur les femmes dans les enquêtes, préférant décrire les retombées des crimes plutôt que les tenants et aboutissants de la procédure policière.

Elisabeth Moss aborde le rôle principal du détective Robin Griffin, un policier australien appelé en Nouvelle-Zélande pour enquêter sur la disparition d’une fillette de douze ans. L’affaire mène Griffin sur un chemin sombre de son passé alors qu’elle tente de se démêler émotionnellement d’un crime qui ressemble à son propre traumatisme.

Haut du lac est une série puissante s’inspirant des enquêtes pénales procédurales pour brosser un tableau inquiétant des menaces qui pèsent quotidiennement sur les femmes.

Où l’histoire nous mène

Il y a deux saisons de Haut du lac, dont le second est sous-titré Haut du lac: China Girl. La première saison traite de la disparition de Tui (Jacqueline Joe), une adolescente de Nouvelle-Zélande qui disparaît après avoir découvert qu’elle était enceinte de cinq mois.

Griffin est appelée à enquêter sur l’affaire car elle se spécialise dans les crimes d’agression sexuelle. Griffin doit également accepter de retourner en Nouvelle-Zélande où, adolescente elle-même, elle a été violée par un gang d’hommes et est également tombée enceinte. Au fur et à mesure que l’affaire progresse, Griffin se consume à trouver Tui à tout prix.

La deuxième saison voit Griffin retourner en Australie et enquêter sur la mort d’une femme asiatique échouée sur Bondi Beach. Griffin plonge dans les recoins minables du travail du sexe pour construire une image de la victime. En cours de route, Griffin est confrontée à des obstacles personnels alors que sa fille séparée, Mary (Alice Englert), qui a été mise en adoption à l’âge de deux jours, lui tend la main.

Contrainte patriarcale et masculinité toxique

Tout au long de Haut du lac Robin Griffin a du mal à faire entendre sa voix dans une profession dominée par les hommes. La misogynie et le sexisme sont clairement démontrés dans de nombreux domaines de l’émission, y compris le service de police où travaille Griffin. Un superviseur en particulier frappe fréquemment Griffin et pour préserver une relation de travail, elle est obligée de construire des rejets délicats et diplomatiques.

La masculinité toxique est un thème qui traverse les deux saisons de Haut du lac et est décrit comme nocif pour les hommes et les femmes de la série. Les hommes qui affichent une décence humaine envers les femmes sont rabaissés ou harcelés par leurs homologues hyper-masculins et nous voyons un modèle d’abus se produire qui reflète le sexisme infligé aux personnages féminins.

Une lacune de Haut du lac est sa tendance à peindre des personnages en noir et blanc en termes d’hommes et de femmes. Les personnages masculins sont souvent des méchants et sont souvent décrits comme des brutes arrogantes et arrogantes.

S’il est évident qu’une grande partie de ce comportement est utilisé pour illustrer une dynamique de pouvoir déséquilibrée entre les sexes, néanmoins Haut du lac aurait pu bénéficier de personnages masculins plus complexes.

Pas votre procédure policière typique

Haut du lac adopte une approche différente du drame policier en suivant le parcours d’un détective qui a subi d’immenses traumatismes aux mains d’hommes. Le fait de savoir que Griffin a survécu à une agression antérieure rend son travail dans les affaires d’agression sexuelle d’autant plus significatif et complexe.

La menace qui pèse sur les femmes Haut du lac dépeint la peur qui est une constante dans la vie de toutes les femmes. Haut du lac répond à cette peur et y répond avec le caractère endommagé mais résilient de Griffin, se battant jusqu’à son dernier souffle pour protéger les femmes dans ses cas.

Haut du lac souligne également la camaraderie des expériences féminines partagées telles que la relation de Griffin avec la gendarme Miranda Hilmarson (Gwendoline Christie).

Haut du lac est encadrée, non pas du point de vue des enquêteurs, mais du point de vue de la victime. La procédure est un processus froid et stérile, utile pour découvrir des faits, mais fermé aux réalités des dommages émotionnels qui résultent d’une agression. Haut du lac dépasse l’approche clinique pour explorer les blessures profondes subies par les victimes de crimes sexuels.