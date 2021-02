Top marios dans le monde des jeux vidéo

Vous manquez d’amour? Eh bien méfiez-vous des meilleurs marios du monde des jeux vidéo que nous vous apportons, coupables. Cannelle fine.

La Saint-Valentin approche, et de la part de l’équipe coupable (surtout Ana et moi) nous avons voulu vous ravir avec un meilleurs mariés dans le monde des jeux vidéo. Oui, ceux pour qui vous soupirez votre amour, à qui vous pouvez donner votre petit cœur en ce jour spécial.

Nombreux sont les personnages qui ont réussi à nous captiver tout au long de l’histoire des jeux vidéo. Non seulement pour sa beauté incontestable, mais pour sa personnalité et ses attributs. Aujourd’hui, nous vous apporterons une petite sélection, même si cela a été assez difficile à choisir, nous laissant surement de nombreux grands jeux dans le pipeline. Bien entendu, nous ne sommes pas responsables des saignements de nez causés par ce top.

Le proche parent qui a réveillé notre esprit incestueux

Ryotaro Dojima, notre oncle dans Persona 4, a suscité tout notre amour compressé au format zip chaque jour que nous avons passé avec lui. Et c’est qu’il n’est pas seulement un père de famille responsable et travailleur, mais qu’il a également un emploi stable et sa propre maison. Allez, il a de la terre, c’est un super jeu. En plus de cela, il comprend et écoutera tous vos problèmes … même à votre retour du travail.

En revanche (puisque tout n’est pas rose), Dojima est un fumeur actif. Cela signifie que la maison sentira comme une cheminée qui reviendra en arrière, en plus de devenir un fumeur passif. Un autre aspect négatif de Dojima est qu’il vient avec une fille sac à dos. Oui, c’est très mignon, mais si vous ne voulez pas d’enfants… vous en mangez. Vous devrez donc bien mélanger le reste des choses pour compenser.

Si vous ne savez pas si vous aimez les furros ou pas, nous avons la solution

Notre bien-aimé Vastaya Sett vous fera douter: lui arracher un baiser ou le traîner derrière l’oreille? Ce don Juan nous offrira une richesse culturelle en tous points, de part ses racines, oui, évitez de lui dire de vous donner la patte … ça peut être mortel.

N’est-ce pas bon pour vous? Eh bien, sachez que ce semi-félin a sa propre entreprise, idéale au cas où vous perdriez votre emploi. Un plug-in dans l’entreprise est toujours apprécié. Il ne dira pas non, car pour lui la famille passe avant tout.

Le côté négatif de commencer une relation avec une personne semi-humaine? Eh bien, en gros, s’il a besoin de certains soins, vous ne saurez pas s’il faut l’emmener chez le médecin ou chez le vétérinaire. En outre, bien sûr, cet instinct animal le rend trop chaud. Ah! et attention aussi si les chiens l’approchent, la saison des puces est très mauvaise.

Notre Android préféré est en vente!

Oui, vous avez bien entendu. Grâce à l’arrivée du nouveau Markus Power 3000, l’ancienne version de l’androïde est arrivée à un prix assez bon marché. Avec son système d’exploitation android 14.3 chocapic et la possibilité de le mettre à jour vers android 16.2 Frapuccino, il nous offrira des options infinies.

Parmi eux, nous trouvons un service de calculatrice, des rappels de rendez-vous, YouTube et même Amazon. Il propose également plus de 10 000 sujets de conversation, avec la possibilité d’en acheter davantage via la boutique officielle.

Le seul inconvénient est qu’il devient obsolète avec la sortie de nouveaux androïdes et que la base de données virale n’a pas été mise à jour, vous devrez donc faire attention à vos comptes pour éviter toute attaque de pirate informatique. Aussi, parfois il a des attaques rebelles et veut se rebeller contre l’humanité, mais rien de grave.

Cet agent BSAA vient directement pour sauver votre cœur

Chris Redfield est venu piétiner. Si vous cherchez quelqu’un pour vous protéger de tous les dangers et créatures étranges … c’est votre homme. Si vous lui demandez, il regardera même sous le lit pour vous assurer que l’épouvantail ne sera pas une menace pour vous.

De plus, avec sa forte teneur en armes, il est certain que vous trouverez utile à ce cadeau apparemment inutile des rois. C’est un MacGyver de poche. Et faites attention, si vous n’aimez pas votre belle-sœur, ne vous inquiétez pas, puisqu’elles se voient à peine.

Mais attention, il faut faire attention, car ce garçon a toutes les licences d’armes disponibles et à avoir. Donc, si vous avez un combat de débauche … n’oubliez pas de porter le gilet pare-balles, vous en aurez besoin.

Gardez également à l’esprit que tous les deux par trois, il sera en mission, mais bon au moins il vous enverra des cartes postales de chatons de chaque site qu’il visite. Bien sûr, rappelez-lui de se doucher souvent, car il sent généralement mort.

La garde royale vient directement conquérir votre vie

Gladiolus Amicitia n’est pas seulement un corps 10, c’est aussi un grand ami, l’un de ceux qui vous accompagnent dans les moments les plus difficiles. Un mec à pleurer sur son épaule, allez. De plus, il est un environnementaliste invétéré, économisant beaucoup sur les T-shirts. Tout pour un monde meilleur.

Si tout cela vous est venu peu, dites aussi qu’il a une grande force qui nous aidera dans les moments les plus fastidieux de notre existence. Par exemple, lorsque votre voiture cale ou lorsque vous ne pouvez pas ouvrir le pot de cornichon.

Mais, bien que ce soit un jeu assez formidable (surtout en tant qu’ouvreur de bateau professionnel), il n’est pas sans défauts, car malheureusement il est trop constipé et ne sait pas conduire. Donc, si votre plan était d’avoir un morceau pour vous emmener faire du shopping l’après-midi… vous devrez dire SUIVANT.

La royauté cherche aussi son petit coin dans votre vie

Cette grande famille nous fera regarder la monarchie avec des yeux différents. Allez, avec un miroir. Sentez-vous comme des rois d’une manière simple, avec votre propre château, des montagnes d’argent et des majordomes même pour vous ouvrir les portes.

Mais tout n’est pas matérialisme dans cette vie. Hector a également une grande force, capable de soulever le canapé. Vous savez, si par hasard votre mobile est tombé en dessous.

Son plus gros inconvénient que nous pourrions dire est que, si par hasard la monarchie tombe à l’eau, vous devrez avoir plusieurs emplois, car elle n’a pas du tout l’habitude de travailler.

Oh, et bien sûr, sur les travaux ménagers, ne parlons même pas. Soit vous convaincez Sebastian (sûrement un ou plusieurs de ses majordomes s’appellent ainsi) de rester avec vous ou après une dure journée de travail, vous devrez également nettoyer la maison. Et vase marios non, merci.

Le Space Marine qui parcourra la voie lactée pour notre amour

L’amour naviguera à travers la galaxie grâce à Kaidan Alenko. Notre garçon de cabine préféré a déjà voyagé dans tant d’endroits qu’il pourra nous faire un bon tour de tout l’espace. De plus, avec sa sympathie et son charme ce sera une réussite pour vos parents. Il sait conduire divers véhicules et a une très bonne visée, idéale pour le tir au pigeon d’argile.

Mais attention, Kaidan a un côté très négatif. Si, par hasard, vous devez disparaître de la galaxie ou passer en mode incognito, assurez-vous de lui écrire même un WhatsApp, sinon il sera indigné et mettra un numéro pour vous. Quand il se met en colère, il a un très mauvais caractère, alors pour le rendre heureux, mettez des chansons de Camela parce que… Qui n’est pas content de Camela?

Et avec cela, chers coupables, nous concluons notre top des mariés. Sans aucun doute, vous avez le choix entre un bon catalogue au cas où vous ne sauriez pas avec qui passer votre Saint-Valentin. Et rappelez-vous, non seulement les questions physiques ou matérielles, nous avons tous nos vertus et nos défauts qui feront de nous le mari ou le waifu des autres.

Nous espérons de la part de l’équipe 45Secondes.fr que vous passerez une bonne Saint-Valentin et que vous l’apprécierez beaucoup.

