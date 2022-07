Top Gun: Maverick zoome sur la suite de Transformers pour devenir la sortie mondiale la plus rentable de Paramount

Quelques jours seulement après avoir remporté le titre de la sortie nationale la plus rentable de Paramount, Top Gun : Maverick a maintenant monté de niveau pour prendre le titre mondial de Les Transformers: L’âge de L’extinction. Depuis son arrivée dans les salles le 27 mai, le Pistolet supérieur le suivi a maintenant coûté 1,208 milliard de dollars dans le monde, ce qui est suffisant pour en faire le film le plus rentable de l’histoire de Paramount devant le Transformateurs 1,1 milliard de dollars de la suite.

Dans ses huit semaines après sa sortie, Top Gun : Maverick a battu record après record, et bien qu’il ne s’agisse que du troisième film le plus rentable de Paramount au niveau international, décrocher le record mondial brut est une énorme réussite. Les Transformers: L’âge de L’extinction a été le principal revenu mondial de Paramount pendant huit ans, mais tout comme le puissant Titanesquedu record national de 25 ans, ces choses sont là pour être battues.

Après avoir dépassé Titanesque Mercredi, Brian Robbins, président et chef de la direction de Paramount Pictures a déclaré :

« Depuis 110 ans, Paramount Pictures a produit et distribué certains des films les plus emblématiques de l’histoire d’Hollywood, y compris le classique de tous les temps Titanic, qui fête cette année son 25e anniversaire. Top Gun : Maverick est un film phénoménal, et nous prenons une profonde fierté de célébrer cette formidable réussite aux côtés de Tom Cruise, de nos cinéastes et de nos acteurs, de nos équipes de marketing et de distribution et, bien sûr, de tous les fans nouveaux et originaux de Top Gun, sans qui cela n’aurait pas été possible.

Il semble que ce sentiment sera à nouveau reflété par les patrons de Paramount, ainsi que par tous ceux qui ont travaillé pour apporter Top Gun : Maverick aux écrans après plusieurs années de développement, et les retards causés par la pandémie de Covid. Pour tous, cela a certainement valu la peine d’attendre, et le succès n’est peut-être pas encore tout à fait terminé.

Top Gun: Maverick peut encore battre plus de records

Alors qu’il pourrait apparaître que Top Gun : Maverick a réussi à battre de nombreux autres films pour battre des records de la manière la plus simple, mais cela ne veut pas dire qu’il est encore tout à fait terminé. Pour le moment, le film occupe la 22e place du classement mondial de tous les temps au box-office, juste derrière Homme de fer 3 qui a un brut de 1,214 milliard de dollars. Tant que le public continuera d’augmenter au cours des deux prochaines semaines, le film pourrait se retrouver dans le top 20, passant Le sort des furieux et potentiellement trois grands films Disney, Les Indestructibles 2, La Belle et La Bête et Congelé. En plus de cela, le film n’est qu’à quelques millions de dollars sur le front intérieur de prendre le relais Les Indestructibles 2 être la première suite la plus rentable de tous les temps.





Bien sûr, dans tout cela, il convient de rappeler que Top Gun : Maverick a réussi à réaliser tout cela sans sortie en Russie ou en Chine, deux des domaines qui étaient probablement considérés comme des domaines de succès infaillibles lors de l’élaboration des plans originaux du film. Il serait facile de voir que si le film avait ces territoires supplémentaires, il aurait pu se diriger maintenant vers l’un des 10 meilleurs films de tous les temps. Cependant, il est peu probable que quiconque se plaigne de ce que le film a réalisé jusqu’à présent.